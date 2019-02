Macri habló sobre la delicada salud de su padre y contó una cruda anécdota

En la víspera de su cumpleaños 60, el presidente hizo un balance de su vida y contó que está "aprendiendo a socializar" tras la muerte de varios amigos

En la víspera de su cumpleaños número 60 años, el presidente Mauricio Macri dio una entrevista en la que habló sobre su edad, la vejez y la familia, entre otros temas. Además, contó una anécdota en la que su padre le pidió "una pastillita" para dejar de sufrir.

Sobre el final de una charla de 16 minutos con el filósofo Alejandro Rozitchner publicada en el canal de Youtube +D60, Macri dijo: "Se me murieron varios amigos de golpe y eso me pegó mucho. Estoy aprendiendo a socializar. Cada vez estoy más convencido que pobres somos los que nos quedamos. No el que se fue".

"Me gustaría que me toque una muerte rápida y no estar atrapado entre la vida y la muerte. Que no me pase como a mi padre que está acá y no está acá. Esta hace más de un año postrado ahí", dijo sobre la salud de Franco Macri y agregó: "Si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal, porque ahí toma conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad".

Al final, con los ojos brillosos, recordó la última vez que pudo hablar con su padre: "Hace un año que no tengo trato consciente con él y el último trato consciente que tengo me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'Papá, no se puede eso'. Ahí me dijo: 'Pero yo ya terminé, no tengo nada para hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de terceros para todo'. Le dije: 'No puedo papá. No se puede'".

Te puede interesar Sica pone en marcha un plan "a la española" para eludir la resistencia sindical a la reforma laboral

Su cumpleaños 60

Fue el final de una entrevista en la que el Presidente se refirió a varios temas vinculados a su edad. "Ya me está costando asumir este dígito. Tengo patente cuando cumplió 60 mi viejo y pensé '¡Qué viejo está!'. Claro, yo tenía 30. Me parecía que era una edad casi imposible de llegar y, de pronto llegó", dijo el mandatario.

Macri aseguró también: "No me siento de 60. No me siento como pensé que se sentiría llegar a los 60. Estoy cuestionándome un montón de cosas. No sé cuál si esto es un problema o algo positivo no querer asumir que uno tiene 60. Es confuso, cosa que no me pasó a los 50".

Te puede interesar Cuadernos: excontador de los Kirchner fue trasladado a Comodoro Py para declarar

"Yo me proyecto hasta los 85 con buena independencia motriz y mental. Con lo cual, falta un rato. Por lo que falta un cuarto o un poquito más", señaló.

Luego le preguntó si se sentía viejo para hacer algunas actividades y respondió: "Sí, para los golpes. Sigo haciendo muchos deportes y cuando me caigo duele distinto. Poder hacer cosas y que el físico te acompañe".

Macri contó que, con el paso de los años, se fui alejando cada vez más del consumismo. "Cada vez compro menos cosas, casi nada. Que no me compro un auto, hace más de 10 años. No uso reloj, anillos o cadenas. Ahí no siento que me va la felicidad. Es algo más profundo".

También dijo: "No fantaseaba ser presidente, ni papá/abuelo a los 60, ni estar así de enamorado de mi mujer y tener esta relación con Antonia. Quiero aprender muchas cosas cuando termine el servicio público quiero aprender a cocinar bien, de paisajismo. Del tema digital porque soy bastante básico. Quiero aprender a jugar mejor a las cartas. A tolerar mejor los dolores. Entreno todos los días a las 7.15 ya estoy en el gimnasio".