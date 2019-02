Etchebest: "Estoy convencido de que D’Alessio hablaba en nombre de Stornelli"

El empresario denunció que había arreglado con D’Alessio, cercano al fiscal Stornelli, la suma de 300 mil dólares para evitar que lo investigue

El empresario agropecuario Pedro Etchebest ratificó su denuncia presentada ante el Juzgado Federal de Dolores contra el fiscal Carlos Stornelli y el abogado Marcelo D’Alessio, a quienes acusa de "extorsión".

Además, dijo que se siente expuesto y que decidió esconderse, tanto él como su familia: "esta gente es tan poderosa, y me lo ha demostrado, que me siento expuesto", aseguró. Y agregó: "el único temor que tengo es por mí y por mi familia… he tomado el resguardo y la protección física mía".

"No entiendo por qué se la han agarrado conmigo", aseguró en una entrevista por radio Con Vos, donde también se refirió al caso, sin dar detalles debido al secreto de sumario.

Te puede interesar Sica pone en marcha un plan "a la española" para eludir la resistencia sindical a la reforma laboral

"D’Alessio irrumpe en mi vida. Hacía dos años que no lo veía, hasta que el 28 de diciembre me llama y empieza el calvario", agregó.

Etchebest denunció ante el juez Alejo Ramos Padilla que había arreglado con D’Alessio, cercano al fiscal Stornelli, la suma de 300 mil dólares para evitar que lo investigue por una denuncia hecha en su contra por el expresidente de la Oficina de Control Agropecuario (ONCA) Juan Manuel Campillo, quien lo habría signado como recaudador de ese organismo.



Si bien dijo que conocía a D’Alessio desde 2013 o 2014, no eran amigos: "solo era una relación formal, común, pero no de amistad", indicó.

El día en que se vieron, le habría hablado en nombre de Stornelli y que todo está presentado en la denuncia. "Por supuesto que estoy convencido de que D’Alessio hablaba en nombre de Stornelli. Pero cuando una persona habla en nombre de alguien, es difícil corroborarlo hasta que no se lo demuestre".



"Yo puedo asegurar que todas las cosas que están presentadas en el menor detalle, nombres, horarios, filmaciones, toda la documentación", dijo y se exculpó de dar más detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa. "Yo no demandé a Stornelli. Lo que hice es una denuncia de extorsión y la Justicia va actuar en función de todos los elementos probatorios en la causa", finalizó.