"Efecto La Pampa": se agita la interna en Cambiemos, los radicales hablan de Lousteau y se encienden alertas en Rosada

Luego de que la UCR se impusiera al PRO en la primera contienda electoral del año, desde el radicalismo disputan poder con el macrismo. La carta Lousteau

El resultado de la interna para gobernador en La Pampa encendió las alertas en la Casa Rosada. El candidato radical, el diputado nacional Daniel Kroneberger, venció el domingo pasado al ex secretario de Deportes Carlos Mac Allister (PRO) en la interna de Cambiemos.

El correligionario se impuso por un contundente 64% de los votos contra el 36% que cosechó el postulante del macrismo. Con la victoria pampeana a cuestas, desde el centenario partido se entusiasman con abrir nuevos flancos de competencia con el PRO y disputar poder hacia el interior de la alianza de gobierno.

El "caso La Pampa" no es más que la continuidad de la pulseada de Mauricio Macri con los gobernadores correligionarios que se negaron a unificar los comicios con los nacionales (entre los principales impulsores del desdoblamiento se encuentra Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y mandatario mendocino).

En esa clave, comenzó a ganar terreno el nombre del diputado y economista Martín Lousteau ya no como candidato a la jefatura de gobierno porteño sino directamente como postulante a la presidencia.

El exministro de Economía, quien integra la comitiva que viajó con Macri a la gira oficial por Asia, fue consultado al respecto por la prensa y contestó con ese tipo de evasivas que se parecen más a una confirmación que a una negativa. ¿Qué dijo Lousteau? Que "no debería haber miedo a competir en las PASO". No obstante, desde la India, se preocupó por aclarar que aún no tomó "ninguna decisión" personal.

En diálogo con Clarín y La Nación, el legislador nacional se refirió a lo ocurrido en La Pampa: "Demuestra que en una coalición siempre es bueno que haya primarias". El mensaje es sal en las heridas que se van abriendo en el oficialismo a medida que avanza el calendario electoral.

Es que esa tesis va cosechando cada vez más adeptos en el radicalismo.

El triunfante Kroneberger, enfatizó: "Como radical, uno espera tener una referencia nacional importante, hace tiempo que eso falta y sería cuestión de evaluarlo".

Las fisuras en el bloque oficialista no se hicieron esperar. El interrogante es hasta dónde llegará la puja de poder que plantea el radicalismo.

La interna cordobesa

Cambiemos cerró el lunes por la noche las listas que competirán en las internas abiertas del 17 de marzo próximo por las candidatura a gobernador de Córdoba. No hubo acuerdo y finalmente habrá disputa dentro del oficialismo.

Por un lado, se postulará el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y por otro, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien desoyó los pedidos de la Casa Rosada para desistir de la candidatura. El primero se presenta en dupla con Horacio Baldassi, que representa al PRO. Se trata de una alianza que cuenta con la venia de Balcarce 50. El segundo es presidente de la UCR a nivel local.

En un cierre de listas que se extendió hasta las 23 -lo que demuestra hasta dónde llegaron las negociaciones-, se concretó también la presentación de Rodrigo de Loredo, quien se sumó al "mestrismo" para competir por la candidatura a intendente de la capital. Se trata del ex titular de Arsat y yerno del ministro de Defensa, el también cordobés, Oscar Aguad.

De Loredo se anotó como posible sucesor de Mestre en la Municipalidad, también haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la mesa chica del macrismo. Competirá contra Luis Juez.

"Hemos aceptado la candidatura, que prácticamente la totalidad de mi partido me ha ofrecido", dijo el extitular de ARSAT en un video que dio a conocer en redes sociales.

Así, las fórmulas Mario Negri-Héctor Baldassi y Ramón Mestre- Carlos Briner son oficiales. Competirán el 17 de marzo en internas abiertas para definir quién será el candidato a gobernador por Cambiemos. El ganador enfrentará al actual mandatario Juan Schiaretti, del peronismo, que irá por su reelección.

"Estoy contento con la lista. Estamos muy fuertes en el interior, en todos los puntos cardinales", dijo Negri en declaraciones publicadas por el diario La Voz del Interior.

Mensaje bonaerense

A contramano de lo que sucede en el Interior, y en pos de buscar homogeneidad en medio de la dispersión, el oficialismo bonaerense salió a mostrar una imagen de unidad a través de un encuentro con dirigentes de primera línea de las tres fuerzas políticas que componen Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires -que demoró su decisión pero finalmente unificó los comicios locales con los nacionales, tal como reclamaba Macri a Vidal- se dará la "madre de las contiendas electorales" de octubre.

Y a sabiendas del peso que tiene ese distrito electoral para el devenir del comicio presidencial, la coalición oficialista difundió una imagen de un encuentro entre el vicegobernador, el radical Daniel Salvador; el jefe de Gabinete provincial, el dirigente del PRO Federico Salvai; y la diputada provincial por la Coalición Cívica Maricel Etchecoin Moro.

Según trascendió, tuvo como objetivo "ratificar el rumbo de unidad", al tiempo que todas las partes comprometieron a "continuar en la tarea de fortalecimiento del frente Cambiemos" al inicio del año electoral.

El encuentro se desarrolló en el despacho de Salvai y se extendió por casi una hora y media.

Más allá de que se analizaron avances de obras públicas en territorio bonaerense, puntualmente obras hidráulicas, la razón de fondo de la foto del encuentro fue transmitir un mensaje de unidad hacia el interior de la alianza gobernante.