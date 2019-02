Interna feroz en Cambiemos: "Frigerio y Peña me llamaron para que baje mi candidatura en Córdoba", denunció Mestre

La derrota del PRO ante la UCR en las PASO de La Pampa encendió las alarmas en la Casa Rosada y ahora Macri busca que no se repita en Córdoba

La derrota del PRO ante la UCR en las elecciones internas en La Pampa encendió las alarmas de la Casa Rosada y ahora el macrismo intenta por todos los medios que no se repita ese resultado en las PASO que se realizarán en Córdoba en marzo.

Y todos los medios significa el pedido directo de Presidencia a dar de baja una candidatura. Así lo denunció Ramón Mestre, precandidato a gobernador que quiere enfrentarse a su correligionario, Mario Negri, hoy respaldado por el propio jefe de Estado Mauricio Macri.

"Rogelio Frigerio, Marcos Peña y Alfredo Cornejo me llamaron para decirme que baje mi candidatura y que me uniera en una interna con Mario Negri", reveló este miércoles en diálogo con El Exprimidor.

Se trata nada menos que del ministro del Interior, el jefe de Gabinete y el presidente de la UCR.

"Los dirigentes que me llamaron no hablaron en nombre de Cambiemos, sino como dirigentes del PRO de Buenos Aires y eso los cordobeses no nos gusta", dijo sin tomar nota que el último es el titular del partido radical y no de la fuerza creada por Macri.

"Desde Balcarce 50 plantearon qué era lo que había que hacer en la provincia, y nosotros desde Córdoba, que es uno de los emblemas del federalismo, no vamos a regalar nuestra identidad a Buenos Aires", criticó.

"Proponemos reglas de juego de Cambiemos pero con espíritu y honor cordobés", remarcó y cuestionó los argumentos esgrimido por los funcionarios nacionales: "Me dijeron que esto hacía crujir nuestro espacio político, me ofrecieron varias cosas".

"Sentí falsas alarmas, raras. Sentí desazón, tengo que admitirlo", confesó.

"Soy intendente por segunda vez de una de las ciudades más grandes del país, y lo hago en nombre de Cambiemos, soy uno de los cofundadores de Cambiemos en la provincia, podemos ofrecer una alternativa y estamos convencidos que después de 20 años de gobierno peronista es hora de un cambio", planteó Mestre.

"Una interna debería ser lo más normal del mundo, Macri llegó (a Presidente) por una interna, (Horacio Rodríguez) Larreta llegó (a Jefe de Gobierno porteño) por una interna", añadió repitiendo las palabras de Martín Lousteau, quien reclamó el martes unas PASO nacionales para definir quién sera candidato a Presidente de Cambiemos en las elecciones de este año.

El exministro de Economía quiere competir con Macri y lo dijo abiertamente durante la gira comercial por Asia, donde se encuentra junto al mandatario.