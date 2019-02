Atento a la interna entre la UCR y el PRO, el PJ busca la unidad: hoy, congreso clave en la Provincia

El Congreso del PJ bonaerense se desarrolla este jueves en La Matanza. El principal partido de la oposición comienza a definir su estrategia electoral

Mientras en la alianza oficialista aumenta la tensión entre el radicalismo y el PRO por la disputa de espacios de poder, el peronismo intenta sellar una unidad que le abra las puertas de la victoria en las elecciones de este año.

Con el objetivo de transmitir un mensaje de unidad de cara al año electoral en el principal bastión electoral del país, se realiza este jueves en La Matanza el Congreso del PJ bonaerense. Se trata del preludio del congreso nacional, que se realizará el 7 de marzo en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el que quedará definido en términos partidarios un frente opositor a nivel nacional. Previamente, el 27 de febrero se reunirá la Mesa de Acción Política que incorporará una silla más: la de Alberto Fernández, que hoy asesora a Cristina Kirchner.

El máximo órgano partidario del PJ habilitará la conformación de frentes electorales, lo que le permitirá reunirse con Unidad Ciudadana, la fuerza de la expresidenta, o el Frente Renovador, de Sergio Massa. También dejará expuestos a quienes en nombre del PJ deciden postularse con una estrategia distinta a la de la estructura partidaria.

En este contexto, los congresales de toda la provincia de Buenos Aires participaban este jueves del encuentro en el Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini, en La Matanza.

El peronismo provincial debe comenzar a definir cuál será el candidato a gobernador que enfrente a María Eugenia Vidal en octubre.

Los intendentes del Gran Buenos Aires exigieron que uno de ellos sea el postulante para la Gobernación en tanto que otros sectores vienen impulsando al exministro de Economía Axel Kicillof.

En ese sentido, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo advirtió que sus pares de La Matanza, Verónica Magario, o de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, podrían ser los postulantes en octubre.

En declaraciones periodísticas, Descalzo advirtió además que "la propuesta que tiene el peronismo tiene que ver con la justicia social, que se construye con desarrollo, con industria, trabajo, salarios dignos, salud y educación para transformar esta realidad triste para la Argentina".

Descalzo consideró que el oficialismo mostró "una incapacidad para gobernar que es manifiesta" y convocó a la unidad en la oposición de cara a los próximos comicios.

Otro intendente que se anota en la pelea por la gobernación es el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis.

Más allá de los nombres, en el congreso no se definirán candidaturas sino el marco de alianzas. Se trata del paso previo y necesario al armado de listas.

Duhalde y Moyano junto a Cristina

En sintonía con el acto en La Matanza, desde el peronismo se hizo trascender que el expresidente Eduardo Duhalde y el sindicalista Camionero Hugo Moyano planean reunirse con Cristina Kirchner.

Luego de que la senadora por Unidad Ciudadana retomara a fines del año pasado el diálogo con Duhalde, este devolvió el gesto por los medios: "Si tuve problemas con Cristina, ya me los olvidé", declaró. También comentó que dialogó en más de una ocasión la expresidenta. No obstante, aún no se encontraron cara a cara.

Ahora, ese encuentro es una posibilidad.

Desde el entorno de Duhalde aseguran que quieren saber si Cristina se postulará a la presidencia para definir la estrategia electoral de todo el arco peronista, lo que incluye a Roberto Lavagna.

Pulseada en Cambiemos

Atenta a este escenario, la gobernadora María Eugenia Vidal no quiere sobresaltos en su armado local.

Por eso, en medio de los cortocircuitos a nivel nacional entre la UCR y el PRO, desde la gobernación se emitió un mensaje de unidad. Los encargados de transmitirlo fueron el vicegobernador, Daniel Salvador; el jefe de gabinete Federico Salvai; y la diputada provincial por la CC, Maricel Etchecoin.

Pero esa no es la lógica que hoy impera en Cambiemos a nivel general, donde la UCR presiona para lograr posicionarse mejor de cara a los comicios. Por ejemplo, pretende que Martín Lousteau compite en las PASO con Mauricio Macri, algo que incomodó, y mucho, a la mesa chica del Gobierno.

En esa sintonía, el titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, aseguró este jueves que es imprescindible que su partido apruebe un programa con "una impronta progresista" y que si este programa "no es aprobado en Cambiemos, el radicalismo no puede seguir siendo parte de la coalición".

El referente radical dijo que desde el partido centenario no se sienten parte de las decisiones de gobierno y que han "sido ajenos a la toma de decisiones durante los tres años" de la administración de Mauricio Macri, y afirmó que por ese motivo no se sienten "parte de esto".

Tras sumarse al pedido de internas con candidatos de la UCR y frente a la pregunta -en un reportaje a FM Milenium- respecto de si desde el PRO están "incómodos" por el reclamo de las PASO en Cambiemos, Sappia respondió: "Más incómodos estamos los radicales".

"Durante tres años hemos sido ignorados porque el PRO tomó las decisiones en soledad y la conducción del Comité Nacional del radicalismo lo ha aceptado", manifestó.

Y continuó: "Nosotros no nos sentimos parte de esto porque no somos corresponsables de lo que se decidió, pero además porque no compartimos en absoluto el modo en que se gobernó el país, en función de una ideología conservadora neoliberal".

"Esto nos ha sometido a una crisis donde los sectores más vulnerables están asfixiados entonces nosotros deberíamos estar mucho más incómodos, porque esto no es lo que podíamos haber supuesto en aquel acuerdo electoral del 2015", sumó.

Por eso "la convención tiene que acordar los términos de un acuerdo programático con una impronta progresista, someterlo a la decisión de Cambiemos, y si no es aprobado, nosotros no podemos seguir compartiendo la integración de Cambiemos, porque somos personajes totalmente ajenos a lo que hace el PRO en el seno de esa coalición".

"El procedimiento correcto es la elección interna, todo lo demás es imposición y resolución a puertas cerradas en un cenáculo lo que no tiene nada que ver con un comportamiento democrático", indicó. Y dejó en claro que la interna en el oficialismo está al rojo vivo.