Fuerzas Armadas de EE.UU. realizan vuelos de reconocimiento en costas venezolanas

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron adelante en esto últimos días un mayor número de vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo internacional frente a las costas de Venezuela.



Su objetivo es recopilar información clasificada y crítica sobre el régimen de Maduro, según dos funcionarios de la defensa de Estados Unidos.



Si bien no se aclaró qué avión militar se está utilizando, la Marina y la Fuerza Aérea mantienen varios aviones grandes de ala fija capaces de interceptar las comunicaciones y monitorear el estado del armamento del adversario, según CNN.

Military outpost 10 km from Brazil- #Venezuela border now occupied by armed Pro-Regime gang (collectivo). Members of National Assembly inside the outpost. We know the names & have communications of that gang monitored. They will face justice for any violence #23F https://t.co/5AEq4exuRh