Mariano Tato: "El Gobierno debe recordar que todos los que repitieron estrategias a lo largo de la historia perdieron"

El analista en comunicación política que predijo los triunfos de Vidal en Buenos Aires (2015) y de Trump en Estados Unidos dialogó con iProfesional

Mariano Tato es analista en marketing político y fundador de la innovadora consultora Becom1, que se diferencia entre las encuestadoras por no utilizar los métodos tradicionales para obtener sus datos, sino por realizar estudios de la opinión pública a través de las redes sociales, ya que son consideradas por este experto como "más precisas".

Los resultados lo avalan: fue uno de los pocos consultores políticos que, antes de las PASO de 2015, predijo que María Eugenia Vidal iba a ganar en provincia de Buenos Aires e imponerse al aparato kirchnerista. También adelantó el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.



Respecto de la configuración electoral que se aproxima, Tato considera que Mauricio Macri puede ser reelecto, aunque acota que "a este gobierno le sobra de todo lo bueno y le falta humildad para sacarse también lo malo sobrante".

Por el lado de la oposición, opina que la mejor estrategia del peronismo sería unificarse y cerrar con Cristina Fernández de Kirchner un acuerdo de "silencio oportuno".



Además, indica que ella puede perder si se presenta para ser nuevamente Presidente, y alerta que si se llega a acordar que la ex mandataria compita en provincia de Buenos Aires para ser gobernadora, "sería el peor caballo de Troya de la historia para el peronismo".

-Empezó la carrera electoral, ¿qué análisis realiza del contexto político que se está viviendo en el país?

-La situación política argentina tiene una profunda complejidad estructural y emocional. Estructural porque no hay percepción positiva sobre las acciones de gobierno como tampoco hay una oposición clara ni unificada que facilite cualquier decisión electoral. Y es emocional también porque hay una profunda decepción en el logro de las expectativas.

-En consecuencia, ¿qué aspectos tendrá en cuenta la gente a la hora de votar?

-El voto, en la mayoría del electorado, es emocional. La gente vota a quien le gusta y a quien esté en contra del que más le disguste. La ideología es una preferencia, un gusto, más allá de un ordenamiento dogmático de ideales.

Así, está la ideología peronista clásica, kirchnerista, macrista, etcétera. Pero también se forma la pseudo ideología de "este gobierno hace las cosas mal", "no pueden gestionar", "lamentablemente el único que puede cambiar las cosas es el peronismo", "que venga cualquiera menos los corruptos de antes", entre otras. Hay volubilidad hasta el último día. Esto es una ventaja para el Gobierno como también para cualquier opositor.

-¿Una mejora de la economía cuánto puede influir en los resultados para el oficialismo?

-Es muy importante una mejora económica. Pero si ésta no va a acompañada de una comunicación adecuada, no funciona. En nuestro país, el consumo no es una emoción porque básicamente "nos enseñaron" que lo merecemos y no que somos "merecedores" a partir del sacrifico. Todo bienestar se ve más como un derecho adquirido o del cual uno es merecedor, y no como un objetivo aspiracional en comunidad. Es nuestro gran problema.

-¿Cómo ve las chances de Macri en las elecciones?

-Lo veo ganador y por varias razones. El residual psicológico "del cambio" aún permanece en gran parte del electorado. La impronta psicológica de que el modelo anterior era "corrupto y malo" también permanece en gran parte del electorado. Creo que ante una polarización con Cristina Fernández de Kirchner, Macri es ganador, como también creo que sin esa polarización específica la tiene muy complicada.

-¿Cuál será la estrategia electoral del Gobierno para poder ser reelecto?

-Los puntos son extremadamente simples: se dará un mensaje positivo general sobre el futuro de todos los argentinos, uno negativo específico sobre los opositores, miedo a volver atrás, consecuencias terribles sociales si no seguimos este camino de cambio, y mostrar una luz en el futuro sobre el rumbo que se está recorriendo. Para ello, el oficialismo tiene el mejor equipo de implementación de campañas para llevar estas ideas a una realidad percibida.



Creo que lo mejor que tiene el oficialismo, además de lo que han hecho en obras reales, es la personalidad y la motivación de sus líderes.

-Hay varias críticas al oficialismo por la forma en que comunica sus políticas, ¿cómo impacta?

-El gran problema que ha tenido este gobierno en la comunicación es que han informado "a lo Ghandi" la peor situación histórica de los argentinos. En épocas de guerra se necesita un general y no un evangelizador. El argentino es beligerante, inmediatista, voluble.

Por eso, debe recordar que todos los que repitieron estrategias a lo largo de la historia perdieron. El principal problema no es perder la elección, sino quedar vacío de poder. Eso puede ser desolador en lo emocional y psicológico para un gobernante.

-¿De qué manera piensa que se puede presentar el peronismo y el resto opositor?

-El peronismo, si reacciona como en su historia, se va a juntar y a cerrar filas. La pregunta es quién será el que lo junte. Por otro lado, no hay peronismo ganador sin Cristina Fernández Kirchner y tampoco pareciera qué hay Cristina sin peronismo. Nunca antes estuvieron tan divididos.Hay una tercera posición que es la de derecha más dura y que pretende ser juntada por Olmedo, Espert, entre otros. Ellos reúnen a los decepcionados de Cambiemos y a los más clásicos de derecha peronista de clase media o media baja. Este segmento es importante tenerlo para ser volcado y capitalizado en una segunda vuelta.

-Los rumores son variados respecto a Cristina: suena como candidata a Presidente o a gobernadora de Buenos Aires, incluso a que se "bajaría" a cambio de inmunidad judicial, ¿qué considera que hará?

-Ella puede sonar de candidata a cualquier cosa. Pero, ¿qué Presidente peronista o marciano quisiera tenerla a ella como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Sería el peor caballo de Troya de la historia. Sin emociones, diría que la mejor estrategia del peronismo sería cerrar con CFK un acuerdo de "silencio oportuno", inventar o fidelizar "dos Olmedos", "dos de Izquierda", encontrar una cara potable con un discurso consumible y aceptar una segunda vuelta. Cuando creemos que los peronistas se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Aún no hay peleas que se vean y eso es preocupante.

-¿Qué candidatos están mejor posicionados en el peronismo?

-Sin dudas, la mejor es Cristina. Los personajes más importantes de hoy que pueden carecer de toda importancia mañana son: Urtubey, Lavagna, Pichetto, Massa (si fuera peronista). Urtubey sería alguien a trabajar hoy, tanto como Uñac el día de mañana.

-¿Considera que finalmente se producirá esta unión en el peronismo?

-Puede darse cualquier unión de cualquier cosa adentro del peronismo, ya que tiene su inicio y fin en la toma del poder o en vaciar de poder a quien esté en contra. La pregunta es de qué forma se juntan y qué estarían perdiendo al juntarse. Massa, Urtubey y Lavagna, por caso, tienen todo para ganar, básicamente, porque ninguno tiene nada que perder.

-Hoy por hoy, ¿las internas abiertas en los partidos pueden modificar el panorama electoral?

-Las internas son una cosmética ridícula en un país empobrecido donde se gobierna (aunque no se reconozca) a dedo. La única interna real que recuerdo fue la de Cafiero - Menem, qué generó una verdadero cambio político posterior. Igual creo que hay que ir a internas, aunque sean cosméticas, para fondear la campaña principal, un negocio que hay que terminar claramente.

-Se está hablando de que Martín Loustau podría ir a internas con Macri, ¿lo ve viable?

-Todo es posible, la pregunta es si hay necesidad. No me consta nada, pero creo que de realizarse puede ser conveniente para Macri, y un poco inconveniente para el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires.

-¿Y qué estrategia sería la mejor para la oposición en dicha instancia?

-Si fuera asesor de Cristina, no creo que sea bueno que se presente porque sería funcional a todos, menos a ella misma. Perdería. Creo que la mejor fórmula es que vaya Urtubey con la estructura de Massa y lo que pueda de Duhalde.

-¿Es importante la selección del vicepresidente en la confección de las fórmulas? ¿suma votos?

-Es menos importante de lo que se cree y más decisivo de lo que se supone, ergo, es fundamental, al menos para ganar.

-¿Qué opinión tiene del Gobierno?

-Es un Gobierno que ha tenido todo lo importante en su mano para ser querido por la gente y lo ha empleado raramente. Lo peor que puede hacer una persona es hacerse discípulo de uno mismo. Creo que tienen la perfecta oportunidad de hacer lo que prometieron o de lograr que esto lo haga otro. Porque, sin duda, quien venga a gobernar no va a ir para atrás en nada de lo comenzado. Es inexorable que esto suceda.

El Gobierno "desmalezó" tarde y sembró antes. Esto hace que la cosecha sea fuera de tiempo. Es decir, grandes personas, con ideas muy grandes, con autopercepciones aún más grandes, tratando de resolver problemas gigantescos a través de pequeñas soluciones. Por ejemplo, Ghandi invadiendo Normandía.

A mi entender, considero que tiene tres líderes claros: María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Aportan carisma, credibilidad e inteligencia. Una combinación perfecta si se le suma además a Marcos Peña donde debe estar, a Emilio Monzó donde no debe faltar y a Elisa Carrio donde puede incidir. A este Gobierno le sobra de todo lo bueno y le falta humildad para sacarse también lo malo sobrante.

-Utiliza mucho las redes sociales para realizar sus encuestas, ¿qué le aportan de diferencial respecto a las tradicionales que marcan mucha dispersión en los resultados?

-Es muy simple, otorgan cantidad de muestras, hipersegmentación, despliegue territorial y capacidad de conocer lo que realmente se piensa. Son precisas. Esto pese a que las redes están llenas de doctores, gurús y curanderos. Todos con el mismo CV. Hay gente buena para implementar y otra buena para medir. Nosotros somos de los últimos y "con carnet".

-¿Qué resultados están arrojando los últimos relevamientos?

-En términos generales, considero que Macri no gana en primera vuelta, por lo que hay ballotage. Si la disputa es entre Macri y Cristina, gana Macri. Lo mismo a si se enfrenta con Massa. Aunque si la lucha del actual Presidente es contra una "tormenta perfecta", ahí está muy difícil para él. En tanto, en provincia de Buenos Aires siempre gana Vidal.

-Usted acertó los pronósticos en las últimas elecciones presidenciales y también con la elección de Trump en Estados Unidos. Mi obligación es preguntarle: ¿quién es el próximo Presidente?

-Macri, hoy sin dudas, pero de forma dificultosa. Aún confío en el Gobierno. Es muy difícil perder una reelección. Las reelecciones se pierden no las gana el otro.-