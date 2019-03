Analistas políticos ven un Macri enojado, en campaña y con una estrategia ofensiva

Para expertos consultados por iProfesional, el Presidente comenzó a mostrar cuáles serán sus cartas en la estrategia electoral para conseguir ser reelecto

Los politólogos no dudaron en cómo interpretar el discurso del presidente Mauricio Macri al inaugurar el año legislativo en el Congreso: lo consideran el lanzamiento de la campaña electoral de Cambiemos.

Macri mostró una actitud estratégicamente ofensiva al resaltar las diversas iniciativas proactivas por parte del Gobierno durante los últimos meses para poder sortear la crisis y los problemas tanto coyunturales como de fondo que atraviesa el país. Además de apuntar de lleno a diferenciarse de la oposición y de los casos de corrupción de la gestión kirchnerista.

Y para los analistas políticos consultados por iProfesional, las palabras del primer mandatario implican un movimiento anticipado de campaña, que es vista como el tono que adoptará Cambiemos en la confrontación política antes de los sufragios.



"Creo que el discurso del viernes de Mauricio Macri en el Congreso fue el lanzamiento de campaña, se vió que cambió el tono, el perfil. Éste es un Macri enojado, que divide y que abandonó el discurso ´buenista´ y ´zen´ que tenía", resume a este medio Roberto Starke, analista en comunicación política y director de StarkeLabs.

Ello se evidenció en la forma de dirigirse en contra de la oposición y "responsabilizarla de una serie de manejos en temas de corrupción y apañamiento a Cristina Fernández de Kirchner".



Al respecto, Marcos Novaro, analista de CIPOL, acota a iProfesional: "Se entabla en la campaña una batalla discursiva entre el futuro y el pasado, que me parece que de esta manera puede el oficialismo salir a la ofensiva y no dar explicaciones de lo malo que pasó el año pasado".



Es decir, el experto considera que la estrategia del Gobierno será no discutir la crisis en la que se sumergió el país en 2018, sino la oportunidad que la misma ha creado para encarar los cambios más profundos y serios que la Argentina necesitaba.

En este sentido, Starke completa que en los próximos meses, el eje del discurso electoral estará basado en temas de corrupción, seguridad y, sobre todo, el Gobierno se mostrará proclive a "buscar lograr un cambio estructural en el país".

Por otro lado, el analista político Julio Burdman, de la consultora Analytica, publicó un informe en que realiza otra lectura del discurso del Presidente, al resaltar el "hincapié" internacional que se hizo en el camino a seguir.

"Habló reiteradamente de Venezuela, de la ´reinserción en el mundo´, diferenciándose así de las gestiones kirchneristas, a las que asoció con ´Maduro e Irán´", detalla.

Y acota que también se mencionó al "G20 como fuente de prestigio, el comercio como señal de confianza en su gestión, y las fuentes internacionales de un horizonte económico mejor".



Desde el punto de vista de Burdman, quedó en eviencia que la política exterior, la seguridad, las obras públicas y las denuncias contra la corrupción serán los puntales de la campaña reeleccionista.

Asimismo, destaca que, sin embargo, "Macri está dando un giro en materia internacional", debido a que el Gobierno percibe "un nuevo eje de política en la región".

Esto, impulsado por la irrupción en el contexto regional de Donald Trump en Estados Unidos, seguido de los triunfos electorales de Piñera (Chile), Bolsonaro (Brasil) e Ivan Duque en Colombia.