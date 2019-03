Cambiemos convocó a una Mesa Nacional para destrabar la interna en Córdoba

Negri y Mestre pelean por la candidatura oficialista a la gobernación mientras las encuestas muestran favorito a la reelección del peronista Schiaretti

La tensa interna que se vive este año electoral en Cambiemos en Córdoba con las candidaturas a la gobernación de los radicales Mario Negri y Ramón Mestre llevó al oficialimso a convocar para el próximo lunes la Mesa Nacional donde se espera definir una unidad y evitar nuevos roces.

El encuentro en Casa Rosada fue convocado por los presidentes de los tres partidos de la alianza.

El objetivo es lograr que haya un solo candidato sin necesidad de internas para que le dé pelea al actual gobernador Juan Schiaretti la reelección. Es que el peronista hoy lidera las encuestas en la provincia.

A su vez, desde el sector de Negri ponen en duda la viabilidad de las primarias programadas para el 17 de marzo, y es por eso que las autoridades de la coalición nacional pretenden ensayar un último intento por resolver la interna, según informó la agencia NA.

El miércoles, la tensión se agravó cuando Negri presentó a su compañero de fórmula Héctor Baldassi, y el candidato de esa lista a la intendencia de la capital de Córdoba, Luis Juez, pidió la impugnación de las elecciones internas ante la Justicia.

En esa línea, los candidatos de Somos el Cambio firmaron una carta en la que manifestaron que no hay condiciones para realizar dichos comicios porque no existen "padrones depurados", no hay "autoridades comiciales" ni "la logística y los escrutinios provisorios inobjetables" que garanticen la transparencia. Además, aseguraron que las empresas de correo a las cuales les fue encomendado un informe de viabilidad y un presupuesto respondieron días atrás que existe una "imposibilidad objetiva" de llevar adelante el comicio, teniendo en cuenta los plazos tan cortos.

"Reiteramos que es el momento final de la amplitud de miras, deponiendo todo individualismo soberbio, que no trabaja para ganarle a Unión por Córdoba sino que para que el oficialismo continúe en el gobierno de la provincia", concluyó el comunicado.

Al pedido de impugnación del negrismo y del juecismo, se sumó en las últimas horas la Coalición Cívica cordobesa, que sostiene que "no están dadas las mínimas condiciones y garantías de transparencia e imparcialidad en tanto restringe la participación del ciudadano independiente, a saber el 90 por ciento del padrón", informó Perfil.

Negri venía insistiendo sin éxito desde el año pasado para que la Casa Rosada intervenga en la interna radical de Córdoba, para que no se llegara a la situación límite actual, pero la reacción del Gobierno llegó tarde.

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, de buen diálogo con ambos candidatos radicales, intentó persuadir a Mestre para que decline sus aspiraciones en función de una serie de encuestas que mostrarían un mejor posicionamiento de su rival interno, pero no surtió efecto y el intendente de la capital cordobesa ratificó que sigue en carrera.

La Mesa nacional de Cambiemos está integrada, en representación del PRO, por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Por el radicalismo, la integran Cornejo, Negri, el diputado nacional y secretario general de la UCR, José Cano, y el jefe del interbloque Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff; mientras que por la Coalición Cívica pertenecen el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y la diputada bonaerense Maricel Etchecoin.