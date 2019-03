Majul acusó a Fontevecchia de trabajar para la candidatura de un político opositor

El año pasado el responsable de Perfil había cuestionado los "pocos críticos" reportajes al presidente Macri, justo después de una entrevista de Majul

El periodista Luis Majul acusó este jueves a su colega Jorge Fontevecchia, responsable de Editorial Perfil, de "trabajar para la candidatura de (Roberto) Lavagna".



Sin dar muchos rodeos al respecto, en una entrevista con LN+, dijo contra uno de sus "enemigos" del mundo periodístico: "Hay dentro de los sótanos del poder algunos formadores de opinión interesados… Yo creo, lo voy a decir claramente, (que) Jorge Fontevecchia es un editor que está trabajando para la candidatura de Lavagna".



"Yo creo que Lavagna puede ser un gran candidato, no lo niego. Pero hay una suerte de instalación por encima de las estructuras de la candidatura de Lavagna. Hay que ver si hay una demanda para votar a un dirigente como Lavagna", dudó Majul.

Este comentario lo hizo basado en la última entrevista que el exministro de Economía le brindó a Perfil, en donde la frase destacada que se utilizó como título fue "si hay demanda, seré candidato".

En ese mismo número de la revista, se publicó un editorial titulado "Lavagna, el antigrieta". En una parte del mismo, se decía que "Macri y Cristina comparten el diagnóstico de la crisis argentina: el problema es el otro y lo que el otro representa. Lavagna se diferencia de ambos creyendo que se equivocan justamente en sus diagnósticos porque el problema es la grieta que ellos representan (y alimentan)".

Respecto a la frase de Majul contra Fontevecchia, surgió cuando le preguntaron por el escenario electoral de las próximas elecciones presidenciales. "La mayoría de las consultoras y analistas que yo respeto ven un escenario dividido en tres tercios", comentó Majul, y luego habló en contra de su colega.



Este no es el primer ataque del conductor de A24. El año pasado, el responsable de Perfil había cuestionado los "pocos críticos" reportajes al presidente Mauricio Macri, justo después de una entrevista de Majul con el jefe de Estado. Su respuesta fue contundente: "Ay, Jorge, si fuera profesor de la universidad donde dan clases los periodistas de Perfil dan clases, te pondría un aplazado. Ni siquiera un 1, un 0. Porque eso significa que no viste el reportaje".



Solo unos meses después, le dijo en La Cornisa: "Estas sangrando por la herida, yo no te tengo miedo Fontevecchia". luego de que Perfil.com se refiriera a una declaración del actor Pablo Echarri en el artículo: "Pablo Echarri tildó de corrupto y golpista a Luis Majul".