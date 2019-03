Dirigente K, sobre Cristina: "La vi muy dolorida, es la primera vez que la veo así"

Hay preocupación por el ánimo de ex presidenta. Ella afirma que los problemas de su hija Florencia se deben a la "persecución feroz" a la que es sometida

El legislador del Parlasur Eduardo Valdés sostuvo este jueves que Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no está bien, tiene ataques de pánico", luego de que la ex presidenta explicara en un video que viajaba a Cuba por el estado de salud de la joven.

"Florencia no está bien, tiene ataques de pánico, a Cristina la vi golpeada", confió el Valdes en diálogo con radio Continental.

"Estuve con la ex presidenta el domingo; le habían contado que su hija no estaba bien, y por eso decidió viajar, hay mucho de ataques de pánico; permanentemente, Florencia sentía a través de transcendidos periodísticos de que la iban a detener, no podía conciliar el sueño", contó Valdés.

Describió además que la joven es "víctima de la persecución judicial" a la que se refirió la senadora de Unidad Ciudadana en su video -expuesto hoy en Twitter- como un tema "muy lamentable y doloroso, y los argentinos no tenemos que acostumbrarnos a eso".

"La ex presidenta desde la política se banca todo lo que le pase a ella pero le duele mucho, a todos nos duele cuando tocan a nuestros hijos, el domingo la vi golpeada muy dolorida, es la primera vez que la veo así", narró Valdés.

Agregó que "sabía que estaba mal lo de Florencia, pero no sabía que era tan grave", definió.

Por otra parte, el legislador relativizó una eventual candidatura de la ex mandataria con vistas a los comicios de octubre "si se va a tener que mover en ocho indagatorias en un día, como la citaron, no es posible, es la mayor crueldad judicial".

"Es el país de la cloaca hay que salir de esto, no nos hace bien", indicó, al tiempo que evaluó que a nivel personal considera que "no tiene sentido" una competencia electoral en estas circunstancias.

Alberto Fernández, uno de los políticos del kirchnerismo que recientemente se mostró muy activo en el armado de un posible frente peronista, también habló sobre la situación de la ex presidenta.

"La verdad es que Cristina la pasó muy mal el fin de semana y decidió viajar a ver a su hija, porque Florencia no puede permanecer parada ni sentada por períodos prolongados de tiempo y, según le diagnostican, el programa es producto del enorme estrés que vive", contó Fernádez.

"En la cabeza y en el espíritu de una madre es un hecho muy doloroso", agregó.

El ex funcionario afirmó en declaraciones radiales que no podía dar muchos detalles sobre la afección de Florencia: "no me corresponde", se excusó.

Pero reveló que "cuando Cristina se enteró de esto, hace cuatro días, se intranquilizó mucho".

"La verdad es que Cristina, con lo que le pasa con los hijos, la está pasando muy mal", concluyó.

El mensaje de Cristina

La ex presidenta y senadora Cristina Kirchner reveló hoy que su hija Florencia padece "severos problemas de salud" debido a la "persecución feroz a la que fue sometida", y que está siendo tratada en La Habana, Cuba, a donde la ex mandataria viajó esta madrugada para acompañarla.

"Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando", publicó Cristina en Twitter y compartió el video con su voz en off y un compilado de fotos e imágenes de su hija.

Cristina Fernández de Kirchner viajó hoy alrededor de las 4 de la mañana con destino a Cuba en un vuelo de la aerolínea panameña Copa que salió del aeropuerto internacional de Ezeiza.

"Mi hija, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, comenzó hace un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", dijo la ex presidenta en el video de 5 minutos que publicó en Twitter.

Según relató la senadora de Unidad Ciudadana, el 5 de diciembre del año pasado Florencia fue invitada al festival de cine de La Habana para presentación de la película "El camino de Santiago", sobre la muerte de Santiago Maldonado, de la que fue coguionista, y allí "decidió hacer una consulta médica por el prestigio internacional del sistema cubano", donde "la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento".

Cristina Kirchner explicó que en febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. "No pudo iniciarlo. Luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente, debieron evaluarla y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión. Por la patología que padece no puede permanecer de pie ni sentada por periodos prolongados de tiempo", indicó.

Cristina Kirchner, quien debió informar a la Justicia de su viaje al exterior del país, denunció que "una vez más en Comodoro Py (por los tribunales federales) no solo se vulneran los derechos de los ciudadanos que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan los derechos de nuestros hijos".

"Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de la salud de Florencia en tribunales, los mismos a los que ella concurrió cada vez que fue citada. Es terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley no porque quieran hacerlo", señaló en el video.

La ex presidenta explicó asimismo que cuando se presentó el certificado médico en Tribunales, se solicitó "la reserva del caso para no seguir afectando su estado clínico", pero que "como siempre vulneraron nuevamente los derechos de mi hija como siguen haciendo con los míos".

"Yo fui dos veces presidenta de este país, he elegido la militancia política. En cambio, Florencia -más allá de sus convicciones profundas-, decidió otra vida, el arte y la militancia feminista. La persecución sobre ella la ha devastado, solo porque es la hija de Néstor y Cristina", añadió, y concluyó: "Por eso les pido a los que nos odian y nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo pero no más con ella".