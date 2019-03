Cristina explicó los motivos de su viaje a Cuba: "La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie"

La expresidenta viajó hoy a La Habana. Sin dar precisiones, habló de una enfermedad que sufre Florencia, hoy procesada en las causas Hotesur y Los Sauces

Cristina Kirchner viajó este jueves a la madrugada a Cuba. Según había informado en el juzgado de Claudio Bonadio, el magistrado que instruye varias de las causas que la tienen como imputada, la exmandataria voló a la isla para reencontrarse con su hija, Florencia, quien atraviesa problemas de salud.

Luego de subirse al vuelo de la aerolínea Copa, difundió un video de casi cinco minutos minutos a través de sus redes sociales en el que explicó la situación y volvió a acusar a Bonadio de "persecusión judicial" contra ella y su familia.

Con una secuencia de fotos e imágenes de Florencia, una voz en off y música conmovedora de fondo, la expresidenta contó que su hija fue a la capital cubana en diciembre, invitada a un festival de cine para la presentación del documental "El camino de Santiago. Desaparición y muerte de Santiago Maldonado", coguionado por la joven, y que en una consulta médica "le indicaron que debía empezar un tratamiento".

En febrero, según relató Cristina, Florencia volvió a La Habana a hacer un curso de cine. "Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó, luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente", reveló.

"Debieron evaluarla nuevamente y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión, por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo", agregó sin dar precisiones de la enfermedad.

Y reafirmó sus acusaciones contra los jueces de Comodoro Py. "Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", apuntó y continuó: "Es muy terrible para una joven, que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre de 2010".

"La persecución que han hecho sobre ella, y que la ha devastado, es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner", remarcó.

El video cierra con un mensaje especial de CFK: "Les pido a los que nos odian, o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella por favor".

Florencia Kirchner enfrenta un complejo panorama judicial y, a diferencia de su madre y de su hermano Máximo, no dispone de fueros parlamentarios.

Será juzgada en la causa Hotesur, la empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner con 2 millones de dólares que el entonces expresidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero, cuando el valor se depreciaba y fugaban las divisas.

La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones.

La hija del ex matrimonio presidencial también enfrentará el juicio oral por el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública.

El mensaje completo de Cristina Kirchner

"Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Py no solo se violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas.

Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los Tribunales, en los mismos Tribunales en los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada.

Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, hace ya un tiempo empezó a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud.

Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre. Sí, el 27 de octubre de 2010, ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita, por una situación que ni ella ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre elije. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo.

El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al festival de cine de La Habana (Cuba), para la presentación de la película "El camino de Santiago", sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta y es una apasionada de lo que hace, fue co-guionista de ese documental que obtuvo un premio en ese festival, y decidió hacer una consulta médica allá por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad.

Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento, y terminado el festival retornó al país ese mismo diciembre, creo que el 19 o el 20, no me acuerdo cuando volvió, cuando llegó, pero fue ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana, para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tenía lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo, pero sin embargo no pudio siquiera iniciarlo, porque cuando llegó del vuelo su estado de salud se había deteriorado sensiblemente, por eso debieron evaluarla nuevamente. Fue evaluada y fue tratada y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo.

Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita, para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, como siempre, una vez más, vulneraron los derechos de mi hija, como siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande: yo fui dos veces presidente de este país, he elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio Florencia , mi hija, más allá de las convicciones, que las tiene, eligió otra vida, el arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella, y que la ha devastado, es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso les pido a los que nos odian, o nos ven como enemigos, les pido que se metan conmigo, pero no con ella. No más con ella, por favor".