La sorprendente crítica de Juan Grabois al video que lanzó Cristina Kirchner por su viaje a Cuba

El líder del Movimiento Patria Grande cuestionó la comunicación realizada por la ex presidenta antes del viaje que realizó a Cuba para ver a su hija

El dirigente social Juan Grabois lanzó una dura crítica hacia el video que lanzó la ex presidenta Cristina Kirchner para denunciar una supuesta persecución judicial hacia su hija antes de partir hacia Cuba.

"Ella lanzó un audio, luego alguien de su equipo desacertadamente le puso imagen y sonido. La señora no estaba haciendo un video en su casa, eso fue un error del equipo de comunicación. Ella explica las razones de su viaje", comento Grabois.

En relación a que el video sea, en realidad, parte del lanzamiento de campaña de la actual senadora, el dirigente dijo que esa versión es "una operación".

"Eso es una campaña que iniciaron algunos, incluso funcionarios. Cristina está tratando de construir un Frente Patriótico muy amplio con muchos partidos, no se sabe quién es el candidato", afirmó en diálogo con radio La Red.

Y agregó: "Aunque ella es la que tiene mayor intención de voto, no se va a pronunciar hasta que no se consolide este frente más amplio".

Por otra parte, Grabois se manifestó preocupado por la situación de la "grieta" política.

"Lo que me preocupa es el odio y el revanchismo, en cualquiera de los dos sentidos. Me preocuparía que mañana un gobierno de nuestro campo tuviera un revanchismo con el campo neoliberal y nos dedicáramos a perseguir a Mauricio Macri y su familia", explicó.

"Mientras haya control sobre los medios y el Poder Judicial es fácil hacer una caza de brujas", añadió.

No obstante, destacó la perspectiva de una Cristina Kirchner de vuelta en la Casa Rosada.

"Cristina es la más institucionalista de todos. Es muy apasionada en el discurso, pero en los hechos es muy institucionalista. Yo comparto que lo de 678 no es bueno, nunca me gustó eso de agarrársela con alguien desde el poder, me tocó sufrirlo a mí en esta época. Pero nadie fue preso por ser opositor", subrayó.

"Los periodistas la pasaban mal, pero ninguno tenía la sensación de que le iban a pegar o a meter preso. El día que me pegaron a mí en Corrientes detuvieron a 8 pibes que estaban pegando afiches de la misma campaña, todos menores. Yo vengo sufriendo hostigamiento de parte de los medios, también de las fuerzas de seguridad. Me preocupa el silencio de los espacios democráticos. Nos vamos acostumbrando a estas cosas", agregó.