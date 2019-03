Marcelo Tinelli habló sobre su posible candidatura en las próximas elecciones

El conductor de televisión Marcelo Tinelli habló sobre su posible candidatura en las elecciones de este año.

"Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta podamos salir adelante", sostuvo el conductor de "ShowMatch" utilizando la misma terminología que el exministro de Economía, Roberto Lavagna.

Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto", afirmó a través de Twitter.

