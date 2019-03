Lavagna le respondió a Macri: "Cuando logre una economía con crecimiento del 9%, hablamos"

Para el exministro de Economía, el Presidente "está nervioso" y hay razones para que lo esté ya que "el país está muy mal en lo económico"

El exministro de Economía Roberto Lavagna no se quedó callado frente a las críticas que realizó en su contra el Presidente Mauricio Macri durante la entrevista con el periodista Luis Majul, en donde dijo que "tendría que tener más humildad, porque estuvo en todos los gobiernos anteriores".

"Es evidente que Macri está nervioso; hay razones para que esté nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico", dijo en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Infobae.

"En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía con crecimiento de 9%, inflación de 10%, con superávit en las cuentas en dólares y con un millón y dos millones de puestos de trabajo creados; volvemos a hablar", remarcó.

Aseguró que "el 'no llegamos a fin de mes' es lo que los argentinos sienten".

"Lamentablemente, Macri ha actuado con mucha soberbia. Va a terminar su gobierno de cuatro años, con tres años y medio en los cuales hay caída de la producción y un promedio tres a uno es claramente negativo", agregó el economista.

En el reportaje del día anterior, el mandatario se había referido a las posibilidades electorales del exministro de Economía, a quien le pidió "más humildad, porque estuvo en todos los Gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica".

"Tiene una interpretación muy generosa de su propia tarea, la renegociación de la deuda fue malísima, él puso las retenciones en el campo", cuestionó.

Mientras que Lavagna dijo que "la negociación con los acreedores se resume en dos palabras. Por cada peso que la Argentina debía, se llegó a un acuerdo de pagar 25 centavos. Las dos terceras partes aceptaron voluntariamente porque entendieron cuál era la situación del país. Hubo una pequeña parte que terminó de negociar Macri: por cada dólar debido, pagaron 1,50. Eso no es una negociación y responde todo. Hay que acostumbrarse a mirar los datos y no el discurso, el verso".

En otra parte de la entrevista también se refirió al empleo y a las inversiones: "En lugar de un círculo recesivo, hay que generar un círculo de aumento del empleo, ahí es donde llegan las inversiones en serio. Las inversiones no llegan porque el presidente se pasea por el mundo y dice cosas bonitas. Las inversiones llegan cuando hay rentabilidad", indicó.

También cuestionó el "reordenamiento" de las tarifas por parte de la gestión Cambiemos y las haya elevado tanto. "No se trata de subir (las tarifas) tanto para que los amigos que son dueños de las empresas energéticas puedan invertir con la plata de todos nosotros", argumentó.