El peronismo "alternativo", con otra chance de afirmación nacional: se prepara para ganar en La Pampa

El peronismo pampeano se enfrenta a Cambiemos con amplias posibilidades de ganar en una elección muy polarizada, siguiendo los pasos de otras provincias

En pleno momento de definiciones electorales en las provincias y de cara a las presidenciales, este domingo le tocará el turno de votar en generales a La Pampa, un distrito históricamente peronista, con presencia durante los últimos 36 años en el poder. Allí se observará, como sucedió en otros territorios nacionales, el poderío de las fuerzas locales y su distanciamiento con el Gobierno central.

Un marco que servirá, en concreto, para definir un nuevo gobernador, intendentes y 30 diputados provinciales, y que se vislumbra que estará envuelto en una contienda polarizada entre las dos grandes alianzas partidarias formadas para la ocasión: por un lado, el Justicialismo (que sumó al Partido Comunista y al Frente Renovador), gran candidato a ganar; y, por otra parte, se ubica Cambiemos, con el aporte del radicalismo y de varias agrupaciones locales.

En total se presentan unas 20 listas, de las cuales ocho de ellas proponen candidatos a gobernador.

A nivel representativo es una provincia que tiene un poder electoral acotado que no terciará en la estrategia nacional de cara a la votación presidencial, pero que sí podrá servir para mostrar cómo el peronismo agrupado alcanza resultados favorables en todos los distritos donde se presentó unido.

De hecho, la superficie pampeana representa alrededor del 5% del territorio nacional, y la cantidad de electores habilitados que tiene para sufragar apenas supera las 282.000 personas, es decir, agrupa alrededor del 0,8% de todos los votantes del país.

Con la huella fresca del avasallante triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba el domingo pasado, el peronismo pampeano se presentará por medio de un discípulo del actual gobernador, el justicialista Carlos Verna, que decidió "bajarse" de buscar su reelección por cuestiones de edad (acaba de cumplir 73 años) y problemas de salud. Actualmente está desempeñando su segundo mandato, ya que había ocupado el mismo cargo entre 2003 y 2007.

Para los sufragios de este domingo, apadrina directamente por consenso, sin pasar por instancias de internas, a Sergio Ziliotto, diputado nacional desde 2015, al que se califica como "Proyecto Verna", donde al Partido Justicialista se le sumó el apoyo de los partidos Comunista y Humanista, el Frente Renovador y Patria Grande.

Como referencia al pensamiento del actual gobernador pampeano, que es el "padre" político de su sucesor (Ziliotto), se pueden mencionar frases que marcan su ideología.

Para ello hay que remontarse al 2015, cuando fue elegido a su cargo, luego de ganarle en la interna del PJ al precandidato kirchnerista, cuando dijo: "Le ganamos a Cristina, a Scioli y a Zanini".

También Verna mencionó meses después su desacuerdo con la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al mencionar una frase contundente: "El menemismo y el kirchnerismo son enfermedades del peronismo".

Algunas versiones que circulan en la provincia indican que en este último tiempo, de cara a la nueva elección presidencial, hubo cierto acercamiento entre las partes para asegurar apoyos mutuos. Por otro lado, la relación con la Casa Rosada es muy tirante, y se recuerda que ya hubo una disputa judicial por el reparto de los fondos federales.

Respecto a Ziliotto, el candidato a gobernador del Frente Justicialista Pampeano se reunió días atrás con los sindicatos locales, y mencionó sus bases de campaña: "Quiero garantizarles que nuestro mayor compromiso es generar actividad económica y trabajo. Nos interesa que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo y tengan mayores derechos".

Y sentó las bases de su partido: "Nosotros creemos que la reactivación económica debe pasar por lo productivo y no por la especulación financiera, de modo que la provincia vuelva a tener los índices de coparticipación y de recaudación provincial que históricamente tuvimos", dijo.

También aclaró la lealtad hacia su padrino político: "Somos la continuidad de lo que hemos llamado el ´Proyecto Verna´ que tiene que ver con tener como eje principal de todas las políticas públicas, un Estado presente, que se hace cargo de prestar servicios públicos de calidad, pero también se hace cargo de intervenir soberanamente en la economía provincial, lo que nos permite dar mejor calidad de vida y trabajo para los pampeanos", concluyó Ziliotto.

Escenario pampeano

La mayoría de los analistas coinciden que no habrá sorpresas en los resultados del domingo, y que se mantendrá en el poder el oficialismo pampeano.

"Desde 1983 que el peronismo gobierna la provincia y se considera que es muy difícil que pierda las próximas elecciones. Sobre todo considerando la manera en que Cambiemos, en particular la UCR, se ve afectada por las políticas nacionales", dice el analista Ricardo Rouvier a iProfesional.

En esta línea coincide Marcos Novaro, analista político de CIPOL, al afirmar que la de La Pampa "no es de las elecciones que van a dar muchas sorpresas, el peronismo va a ganar. Es un distrito muy peronista y todos se han puesto de acuerdo, puede ocurrir algo parecido a lo que pasó en Córdoba, pero sin tanta diferencia, ni tanto papelón".

"La cuestión es ver qué ocurrirá con las pocas intendencias que tiene Cambiemos, donde su gestión fue mala", agrega.

En cuanto a la mirada nacional que pueden aportar estos resultados, Rouvier acota: "Hasta la fecha se han realizado ocho elecciones en las provincias en las que Cambiemos obtuvo, en promedio, una proporción menor al 20%. El retroceso electoral del oficialismo es notorio, con el agravante, como en el caso Córdoba, de que el radicalismo se presentó dividido. Es indudable que si bien hay un predominio de los oficialismos locales, la situación general socioeconómica del país inunda todo el territorio nacional".

Novaro, en cambio, no es tan alarmista sobre la situación del oficialismo, al aclarar que "Macri desde el inicio estableció una coalición acotada territorialmente, fue el Presidente electo por la menor cantidad de distritos. Por eso la elección de Córdoba no cambió nada a nivel nacional, la situación ya está congelada. No pasará nada con La Pampa, porque la gente va a hacer un voto práctico para las presidenciales".

Justamente, en cuanto al Cambiemos pampeano, es la única fuerza que en las PASO del pasado 17 de febrero fue a internas y presentó dos precandidatos para definir a su postulante a gobernador para este domingo.

La disputa dirimida hace tres meses fue entre la lista de la Unión Cívica Radical, encabezada por Daniel Kroneberger, con el nombre "Vamos La Pampa", y la fórmula de Propuesta Republicana, liderada por el ex jugador de fútbol y ex Secretario de Deportes de la Nación Carlos Mac Allister, con la lista "Cambiemos la Historia".

Finalmente, el elegido a candidato a gobernador por Cambiemos, por amplio consenso (obtuvo el 65,7% de los votos), fue Kroneberger, representando a la UCR, pero aliado a otros partidos locales: Propuesta Republicana, Partido del Frente, Movimiento de Integración y Desarrollo, Movimiento Federalista Pampeano y el Partido Nacionalista Constitucional UNIR.

En estas dos fuerzas (Partido Justicialista y Cambiemos) estará focalizada la puja, mientras que en los otros partidos que compiten se destaca la presencia del socialismo y la izquierda.

Una provincia con alta dependencia del Estado

El distrito más importante de La Pampa en cantidad de electores es su capital, Santa Rosa, con más de 90.000 personas habilitadas para votar. Su intendente es Leandro Altolaguirre, representante de Cambiemos, que va en busca de su reelección, aunque varios analistas ponen en duda que pueda lograr este desafío.

"En Santa Rosa, Cambiemos tiene una gestión mala por lo que puede haber cambio de partido en las elecciones", resume Novaro a iProfesional.

Para tener idea de la importancia de este distrito en cantidad de electores, el que le sigue es General Pico, con cerca de 50.000, y mucho más rezagados vienen Toay (casi 13.000) y General Acha, con unos 12.000 votantes habilitados.

Según los últimos datos del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, entre los principales 31 aglomerados urbanos a nivel nacional, el compuesto por Santa Rosa y Toay representan el sexto de mayor desocupación del país, con el 10,1%.

La Pampa es un distrito con una participación elevada del Estado en la generación de trabajo, algo que incide en la economía local. De acuerdo a información suministrada por la consultora Econviews, esta provincia cuenta con alrededor de 71 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Un nivel elevado si se considera que el promedio nacional es 51.



Para dimensionar el empleo en esta provincia, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con el dato al cuarto trimestre de 2018 para el área relevada (Santa Rosa-Toay), se tiene que del total de personas ocupadas, un 24% lo está en el sector público o estatal y el 76% restante en el sector privado.

"Es decir, que en ese mercado laboral hay 3,2 empleados privados por cada empleado público. El promedio de todos los aglomerados de la EPH es 3,7", dice a iProfesional Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Y al utilizar el dato de empleo público exclusivamente provincial, según la propia gobernación de La Pampa en el último dato de Presupuesto Provincial 2019, "serían 22.898 cargos públicos registrados, o sea, un total de 65 empleados públicos provinciales por habitante en la provincia, muy parecido al promedio del resto de las provincias", completa Barraud.



Al respecto, el candidato Justicialista Ziliotto indicó días atrás que las acreencias del Gobierno nacional "nos permitirán seguir financiando la actividad económica, no sólo desde el punto de vista de la inversión, sino de la comercialización, para lo que también seguiremos poniendo a disposición del sector productivo el Banco de La Pampa".

Y agregó que la obra pública es el "principal dinamizador de la actividad económica y el empleo".

La provincia cuenta con alrededor de 350.000 habitantes, y de acuerdo a la información oficial se especializa en la producción de agricultura, ganadería bovina y la extracción de hidrocarburos. Sus cultivos más importantes son el trigo, girasol, maíz, sorgo, avena, centeno, soja, cebada y los cultivos forrajeros.

"La actividad industrial, de peso relativo menor, se concentra principalmente en la actividad frigorífica, elaboración de subproductos lácteos