Hernán Lombardi advirtió que "no es bueno para las instituciones" la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos advirtió que con ese binomio no coincidirán "el poder real y el formal"

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, consideró este lunes que "no es bueno para las instituciones" la presentación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner porque no coincidirá "el poder real y el poder formal".

"No es bueno para las instituciones que el Presidente esté con menos poder que la candidata a vicepresidenta", dijo Lombardi, quien de todos modos confió en que en las próximas elecciones se impondrá el macrismo.

En declaraciones a la radio La990, Lombardi insistió en que "cada vez que en la Argentina se bifurca el poder real y el poder institucional, la calidad de las instituciones se debilita".

"Las instituciones existen para que converja el poder democrático con quien lo está ejerciendo", puntualizó el funcionario nacional, quien evaluó que es "evidente" esa situación.

Lombardi consideró que si se impusiera esa fórmula, "no es bueno que quien tiene el poder real no tenga el poder formal porque de repente se empiezan a generar diferencias y no se sabe cómo se resuelven".