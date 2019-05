De visita en Santa Cruz, Alberto Fernández despejó dudas y dijo que su candidatura "no es testimonial"

El precandidato a presidente se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner y respondió a las críticas que surgieron tras el anuncio del último sábado

El precandidato a presidente Alberto Fernández compartió este lunes un encuentro con la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, y su gabinete y afirmó que su postulación "no es testimonial" a pesar de tener como compañera de fórmula a la senadora Cristina Kirchner.

En una improvisada conferencia de prensa, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo respondió a las críticas que surgieron tras el anuncio que el último sábado realizo la ex presidenta y aclaró que la campaña "aún no comenzó".

"Esto no es campaña de nada, el destino quiso que esté en Santa Cruz hoy", dijo, tras haber participado de un acto donde la mandataria provincial presentó la incorporación de nuevos patrulleros y chalecos antibalas a la policía local.

El precandidato K, rechazó el mote de "títere" que recibió tras haber sido la exjefa de Estado -candidata a vicepresidenta- quien dio la noticia.

"Mi candidatura no es testimonial, yo soy un dirigente político. Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora", sostuvo.

Asimismo, el dirigente peronista envió un mensaje al peronismo federal: "Ojalá podamos entender que tenemos estar todos juntos".

Junto con Alberto Fernández se encontraban los asesores Juan Fernández, Santiago Cafiero y Claudio Ferreño.

La gobernadora recibió al precandidato peronista junto al vicegobernador Pablo González, y los ministros Fernando Basanta (Gobierno), Ignacio Perincioli (Economía), Teodoro Camino (Trabajo) Paola Vessvessian (Desarrollo Social), Cecilia Velázquez (Educación), Rocío García (Salud), Leonardo Álvarez (Producción) y Claudia Martínez (Secretaría General).

La gobernadora y el precandidato presidencial se reunieron en el que fuera el despacho de Néstor Kirchner durante su período como gobernador de la provincia 1991-2003, confirmaron fuentes del Ejecutivo de Santa Cruz.

"Santa Cruz tiene la suerte de tener una gobernadora como Alicia, siempre quisiera tenerla en mi equipo, es una trabajadora incansable y lo demostró como Ministra de Desarrollo Social cuando compartimos gabinete con Néstor", dijo Fernández, según informaron los mismos voceros.

En el patio de invierno del despacho, ambos compartieron un momento con la imagen de Néstor Kirchner de fondo, sobre la cual Alberto recordó el momento en que se tomó la fotografía.

"Fue un día que juntos bajamos del helicóptero, y el saludó", dijo Fernández.

Agregó que Santa Cruz es "una provincia que no se endeudó en dólares, que ordenó sus cuentas, que se calmó socialmente, que avanza y crece con el ingenio de quien la gobierna y su equipo".

Por su parte, Alicia Kirchner le otorgó un obsequio representativo de la producción local de artesanos y relató sus estrategias de gestión.

En este sentido, la gobernadora expresó la importancia de que "las políticas públicas tengan como centro a la persona y la necesidad de hacer una defensa irrestricta del trabajo".

Fernández participará a las 19:00 junto al vicegobernador González de una charla de debate político en la sede del gremio UPCN local, donde estará también como disertante la gobernadora Kirchner.

Descarta la reforma de la Constitución

Antes del encuentro con Alicia Kirchner, Fernández afirmó que "no hace falta impulsar ninguna reforma de la Constitución", al tiempo que cuestionó el accionar de sectores del Poder Judicial durante los últimos años.

"(Cristina Kirchner) Lo que dice es que hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. (Mauricio) Macri este año clausuró el Congreso y gobierna por DNU. Y esto antes lo hicieron otros. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan. Pero la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional", señaló Fernández.

El ex jefe de Gabinete señaló que "en la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional no es un problema" y agregó: "Yo, además, Alberto Fernández en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina".

"Lo que hace falta es revisar lo que ha pasado en estos años", afirmó Fernández, quien cuestionó decisiones de sectores del Poder Judicial como "pensar que una persona tiene que estar detenida porque se puede desapoderar de sus bienes, cuando en verdad para eso existe la inhibición general de bienes, hasta que alguien debe estar detenido porque si hay una sentencia de primera instancia que condena hay una presunción de culpabilidad".

"Son barrabasadas que se han escrito. Y en el medio alguien que dice que Florencia Kirchner entra a una asociación ilícita el día que muere su padre. Como si la asociación ilícita se heredara. Y alguien que dice que hubo un plan sistemático de corrupción en la obra pública y no quiere investigar ni hacer una pericia sobre la obra pública. ¿Y cuáles son los dichos en los que se funda? En los dichos de (Leonardo) Fariña, cuando hoy todos sabemos que fue guionado. Todo esto pasa en la Justicia de hoy", indicó.

Por otra parte, aclaró: "Yo no represento a Unidad Ciudadana. Yo soy un peronista que busca la unidad, como es peronista Felipe (Solá) y busca la unidad, como es peronista Daniel (Scioli) y busca la unidad".

"El sello va a ser un frente más grande. Acá también hay gente que no es peronista, como Victoria Donda. Yo en la búsqueda de la unidad quiero que estemos todos. Yo no me quiero mimetizar con Unidad Ciudadana. Yo no soy Unidad Ciudadana. Respeto a todos, pero yo soy un peronista que cree que el peronismo tiene que ser el eje central de este proyecto", remarcó en declaraciones a Ámbito Financiero.