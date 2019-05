Macri: Argentina volvió "a insertarse en el mundo después de que muchos dirigentes dijeran que era algo malo"

Durante su visita al taller ferroviario de Mechita, el jefe de Estado dijo que "lleva tiempo, claramente, pero está empezando a funcionar"

El presidente Mauricio Macri aseguró este martes que durante su Gobierno la Argentina volvió "a insertarse en el mundo después de que muchos dirigentes dijeran que eso era algo malo".

"Todo eso está empezando a funcionar, lleva tiempo, claramente, pero está empezando a funcionar. Nosotros no veníamos a esto, no veníamos a crear las bases, pero tuvimos que hacerlo", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado se expresó de esta manera al visitar un taller ferroviario en la localidad de Mechita, ubicada en el partido bonaerense de Bragado.

Junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el líder del PRO confió en que las políticas del oficialismo "empiezan a marcar un rumbo definitivo".

"Los argentinos volvimos a insertarnos en el mundo después de que muchos dirigentes nos dijeran que el mundo era algo malo, algo peligroso y que teníamos que aislarnos", agregó.

Macri dijo hoy que "estamos haciendo un país para seguir creciendo durante muchos años" y "trabajando en equipo lo estamos haciendo de verdad".

"Si no estamos conectados no hay futuro", enfatizó el jefe del Estado, y elogió que "los argentinos volvimos al mundo", además de quejarse de los años en que "se cortaba la cinta", pero las obras nunca se terminaban, al anunciar el inicio de las obras de una fábrica trenes en Bragado.

Macri sostuvo en los talleres en la localidad de Mechita -que volvieron a funcionar y se ampliarán para fabricar locomotoras y vagones- que pudo hacerse gracias a que "los argentinos volvimos al mundo, después de décadas en que nos dijeron que el mundo era algo malo, y teníamos que aislarnos para protegernos".

"Nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando, y ahí es donde dijimos tenemos que cambiar", sostuvo el mandatario, que elogió la inversión de la empresa rusa TMH en el lugar.

Entonces recordó que "el progreso llego a toda la región, y nosotros que éramos los líderes, no estábamos progresando".

En el mismo sentido, Macri consideró que "si no estamos conectados no hay futuro", se preguntó "de que servía repartir computadoras si no había conexión a Internet" en el país, y consideró que por eso su gobierno debió primero hacer las "bases reales" y los "cimientos sobre los cuales el país a va a crecer durante muchos años".

En otro tramo de su breve discurso, el Presidente dijo que cuando hace un año visitó el taller para anunciar las obras, muchos desconfiaban, porque pensaban que era "otra cortada de esas que se vieron en el pasado", donde después "no se abría el hospital" ni tampoco "funcionaba la central térmica", en referencia al kirchnerismo.

Pero lo contrastó con las obras de su gestión. "Es por acá. Es escuchando, es no creyéndose los dueños de la verdad, es trabajando en equipo. Desde Mechita estamos dando un ejemplo a todos aquellos que todavía plantean las dudas", concluyó el Presidente.

Por su parte, la gobernadora Vidal destacó que el gobierno nacional "muestra hechos concretos", y puntualizó que "estamos viendo los frutos de haber puesto un esfuerzo constante, dedicado, transparente, sin soberbia, convocando al mundo a acompañarnos y diciéndoles a los argentinos 'vamos que podemos".

A su vez, Schabert, titular de TMH Internacional, anunció que la nueva fábrica de locomotoras y vagones, que se construirá en Mechita, "generará 1.200 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción, y otros 400 para la fabricación y reparación de material rodante, en el marco de una inversión total de 200 millones de dólares".

Aclaró que también "habrá otros emprendimientos de empresas rusas, europeas y de la región, que se sumarán a este polo de trabajo para la reactivación de los ferrocarriles en Argentina", aunque admitió que, dentro de los objetivos de la empresa, está también ampliar su radio de acción a los países vecinos.

El Taller Mechita cuenta con 21 hectáreas y 18 ingresos de vía para reparar locomotoras y vagones. Hace más de 1 año, TMH y Trenes Argentinos Infraestructura habían acordado a partir de un permiso de uso, reactivar el taller y conservar los puestos de trabajo existentes, pero que no tenían actividad desde 2011, ya que se usaban las instalaciones como depósito.

Este martes, el Taller volvió a funcionar, emplea a 50 personas y ya finalizó la reparación de las primeras locomotoras y vagones para distintos operadores de la red nacional, tanto de cargas como pasajeros.