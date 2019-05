Alberto Fernández: "Nosotros no improvisamos. La improvisación es el arte del macrismo"

El precandidato a Presidente por la Unidad Ciudadana dijo que no le tiene miedo a lo que viene y que este país está en cenizas como en el 2003

Antes de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández participen de su primer acto juntos como compañeros de fórmula en el partido bonaerense de Merlo, este 25 de mayo el precandidato como presidente por la Unidad Ciudadana estuvo en un locro con otros dirigentes partidarios en Ferro, en donde aseguró que "Hoy empezamos".

El encuentro se realizó en las canchas de futsal de la institución deportiva, en donde los militantes celebraron los 16 años de la asunción del exPresidente.

El exjefe de Gabinete kirchnerista recordó que un 25 de mayo llegó Néstor Kirchner al gobierno, y afirmó: "El aprendizaje que nos dejó haber trabajado esos años en el Gobierno junto a Néstor son enormes. El tiempo pasa y a veces nos olvidamos, pero la Argentina era un país destruido. Es cierto que Duhade había hecho un trabajo enorme por apagar las llamas del incendio que había provocado la alianza. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas, y ese era el desafío que teníamos".

Cuando se refirió a la situación del país cuando comenzó el gobierno kirchnerista, señaló que su tarea era "Trabajar para la gente, para recuperar la dignidad que se había perdido, para que volvamos a sentir el orgullo de ser argentinos. Éramos un país con los brazos caídos, claudicante, nos habían convencido que estamos condenados a eso. Era un país destruido".

Según el Alberto Fernández, en ese momento: "Uno de cada dos argentinos estaba por debajo de la línea de la pobreza, uno de cada cuatro deambulaba buscando un trabajo y de los que trabajaban, el 60% era en negro, no tenían obra social ni pagaban jubilaciones. Y la Corte Suprema había generado un mecanismo automático que solo dictaba sentencia en favor de los poderosos".

"Estábamos convencidos que debíamos salir del default y resolver los problemas internos pero también que los argentinos no podían seguir pagando más; que teníamos que construir nuestro escenario económico para poder crecer y desarrollarnos. Y lo pudimos hacer", agregó.

"A veces me dicen que soy igual a Kirchner, y eso me llena de orgullo", indicó.

"Este país está en cenizas y se parece mucho al que recibimos en el 2003, y no me da miedo. No le tengo miedo a lo que viene", dijo refiriéndose a la situación actual. Y expresó: "Nosotros no improvisamos, sabemos cómo salir de una crisis; la improvisación es el arte del macrismo".

"La política no es un hecho individual. Es un hecho colectivo. Necesita de todos. Otra vez vamos a levantarnos de las cenizas, a poner a la Argentina en un lugar digno. Hoy empezamos", concluyó.