Cómo reaccionó el hijo "drag" de Alberto Fernández cuando se enteró de la candidatura

Estanislao Fernández, conocido como Dihzy en las redes sociales, reveló cómo fue el momento en el que su padre le reveló que encabezará una fórmula con CFK

Estanislao Fernández, hijo del precandidato a presidente Alberto Fernández, era conocido como Dihzy en las redes sociales, en las que se muestra como cosplayer, es decir, quienes se disfrazan y maquillan como personajes de videojuegos, animé u otros iconos de la cultura pop.

"En 2014 conocí el cosplay porque estaba de novio con un chica que lo hacía y me empezó a copar. Después, decidí que tenía ganas de empezar a hacerlo yo y, al mismo tiempo, empecé a conocer el drag", afirmó el joven de 24 años.

A a la hora de definir qué es ser un "drag queen", indicó que se trata de "una manifestación artística del propio individuo relacionada con el género". "Es una persona que a través de vestimenta, maquillaje, peluca, uñas y demás logra crear un personaje tan expresivo y exagerado que no necesariamente tiene que ser ciento por ciento femenino. Puede ser un personaje andrógino. Si al drag le agregás queen, tiende a lo femenino; si le agregás king, a lo masculino", completó.

"Cuando me lo contó fue un balde agua fría, porque no estaba al tanto y no lo esperaba tampoco. Lo primero que se me vino a la cabeza fue: 'Acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'", señaló Estanislao Fernández a Página12.

Y agregó: "Si ya me venían diciendo cosas por hacer drag en eventos o, incluso, por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor. Pero gracias a Fabiola (Yañez, la novia de Alberto Fernández), lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles. Y ahora no lo estoy sufriendo".

Estanislao reconoció que desde que hicieron el anunció sumo´más de 10.000 seguidores en Instagram, red social en la que participa desde 2012 y había conseguido 13.000 followers. "Es raro que me manden mensajes de medios y marcas proponiéndome cosas", finalizó el joven.