Frigerio: "Macri decidió someterse a la voluntad popular para otro mandato"

En medio de los movimientos que reconfiguran el armado opositor, el oficialismo volvió a ratificar la candidatura del Presidente

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que el presidente Mauricio Macri "decidió someterse a la voluntad popular para un nuevo mandato", al confirmar que el primer mandatario se presentará para la reelección en las elecciones del 27 de octubre.

En declaraciones en la provincia de Entre Ríos realizadas este viernes, recordó que hasta el 22 de junio "hay tiempo para definir las candidaturas nacionales" y por ello "no es un tema para discutir en este momento" porque, completó, "estamos gobernado".

Frigerio dijo además que hay darle "más volumen y fuerza" a la coalición gobernante Cambiemos, y convocó a participar "a todos los que comparten valores y el norte hacia donde tiene que ir Argentina".

Respecto a las elecciones provinciales celebradas hasta la fecha, en las que Cambiemos no se impuso, Frigerio afirmó que "tiene lógica que hayan prevalecido los oficialismos, que hoy están mucho mejor por una decisión de Cambiemos de transformar a Argentina en un país federal".

Consultado sobre el paro de la CGT y las dos CTA, reiteró que "generó una pérdida de cerca de 1.000 millones de dólares" al país y aclaró que la huelga "es un derecho constitucional que hay que respetar, pero debe ser la última instancia y no se justifica si hay diálogo".

Te puede interesar Dónde voto: consultá el padrón para las próximas elecciones presidenciales

En tanto, afirmó que en Entre Ríos "hace falta un cambio, después de muchos períodos de gobierno del mismo signo político", en alusión al peronismo y con referencia a las elecciones provinciales del 9 de junio, al tiempo que brindó su respaldo al candidato a la gobernación de Cambiemos, Atilio Benedetti.

El peronismo, agregó, "no ha dado respuestas a los entrerrianos en términos de lo que son las competencias de las provincias, salud, educación, justicia y de la seguridad. No hay un entrerriano que esté conforme, no lo encontré", aseguró.

Benedetti, en tanto, desafió al gobernador Gustavo Bordet, quien va por su reelección, a debatir públicamente "para que los entrerrianos sepan nuestra visión y propuestas".

Expresó que es necesario "debatir sobre los temas que incumben a la provincia". Y agregó que "este es el momento de hablar de las responsabilidades que tiene un gobernador de provincia, como salud pública, educación, seguridad, infraestructura vial y el altísimo costo de la tarifa eléctrica, que es responsabilidad de gobernador Bordet".

Además de Paraná, Frigerio recorrió obras en la localidad de Villa Libertador General San Martín, y mantuvo reuniones con referentes políticos de Cambiemos. El ministro recordó, además que el Gobierno hace "obras en todo el país, y claramente las que se hacen acá las hacemos desde el Nación o con una participación del gobierno nacional".