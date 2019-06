Roberto Lavagna formaliza su candidatura en soledad y le mete presión a Alternativa Federal

Pese a los esfuerzos de sus aliados del GEN y el Socialismo y sectores del Peronismo Federal, el economista se corta solo y ratifica su postulación

A una semana del cierre de la conformación de las alianzas electorales, el precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, formalizará este miércoles su postulación de cara a las elecciones primarias de agosto y las presidenciales de octubre. Lo hará al inaugurar un local partidario en el barrio porteño de Recoleta, ubicada en Cerrito y Paraguay.

Desde las 18:30, el ex ministro de Economía hablará allí frente a un grupo de dirigentes sindicales y de un sector del peronismo que respaldan la candidatura por la fuerza llamada "Consenso 19".

Si bien en los últimos días surgió el rumor que lo acercaba al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para darle impulso a un espacio de centro alejado de los "extremos de la grieta" que representan el macrismo y el kirchnerismo, el ex ministro de Economía se mantiene firme en su postura de presentarse de manera independiente en las PASO de agosto.

Esto pone en jaque las intenciones de Alternativa Federal de sumar a Lavagna a las internas que proponen desde el espacio que encabezan Urtubey, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto y, por ahora, Sergio Massa, en busca de fortalecer aún más este espacio opositor.

"Para gobernar hay que tener una base de sustentación y una serie de ideas que sean compartidas y eso no es lo que resulta de estos amontonamientos. En Alternativa Federal había quiénes tenían una tendencia a negociar con el macrismo y quiénes tenían una tendencia a negociar con el sector de Cristina" (Kirchner), afirmó el martes Lavagna, casi cerrando definitivamente la puerta a una alianza con Alternativa Federal.

En ese sentido, dijo que "si unos se inclinan hacia el gobierno, y otros hacia el sector K, están en su derecho, pero no tiene nada que ver con el planteo de un equilibrio alejado de ambos sectores".

En cada oportunidad que puede, el economista defiende a capa y espada a Consenso 19, ya que ese espacio se mantuvo "en la línea de la coherencia señalando que no queríamos ir ni para un lado ni para el otro y tratando de poner el énfasis en esta etapa pre electoral, que es lo que le interesa a la gente y no todo el día una discusión estrictamente del mundo de la política".

"Al centro hay que defenderlo porque va a hacer falta en las etapas posteriores al Gobierno, con cámaras muy divididas y alguien tiene que ser el centro, un equilibrador que permita la gobernabilidad", remarcó.

Si bien en Consenso 19 confluyen sectores del justicialismo, socialismo, radicalismo y el GEN, en principio, en el acto de lanzamiento no estarán junto a Lavagna ninguno de sus aliados.

En el primero de los casos entienden como prioritario consolidar su agenda de cara a las elecciones provinciales del próximo 16 de junio, en tanto que el espacio liderado por Margarita Stolbizer no dio detalles al respecto.

No obstante, Stolbizer presiona para que para que la posibilidad de una interna entre Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna en el seno de Alternativa Federal.

"Me parece factible que Urtubey está más cerca de competir en una PASO con Lavagna en la candidatura presidencial", afirmó la líder del GEN, quien pidió "conversar todas las chances posibles" para que el espacio de Lavagna y el del peronismo Federal "terminen consolidándose".

La ex diputada admitió que la candidatura de Lavagna le "generó un entusiasmo particular", y destacó que todavía "hay que ver qué sucede" al respecto, tras remarcar que lo importante es que siga el diálogo entre el ex ministro de Economía y los integrantes de Alternativa Federal hasta la definición oficial de las postulaciones electorales.

Más allá de ratificar su deseo de ser presidenciable, el propio Urtubey, de paso por Buenos Aires, invitó al titular de Consenso 19 a "competir en primarias abiertas para que la gente elija quién será el candidato de este frente" que se diferencia del kirchnerismo y de Cambiemos.

"Yo ratifico mi candidatura a presidente y vamos a estar en estas elecciones ofreciendo una alternativa a los argentinos. Por eso invito a que se sumen todas aquellas fuerzas que quieran integrar esta alternativa y estén por afuera de la grieta", indicó el gobernador de Salta.

Además, el referente de Alternativa Federal insistió en que van a "seguir invitando a todos los espacios, también a Lavagna, para que se sumen y poder confluir en unas elecciones primarias para que sean los ciudadanos los que elijan quien será su candidato a presidente para competir en octubre".

Queda claro que la intención de Lavagna es ingresar en la carrera por la Casa Rosada. Resta definir, a más tardar dentro de una semana, es sí suma su espacio a Alternativa Federal, si es que este último se inscribe como frente, o si decide jugar por su cuenta.

Sigue la investigación por el presunto soborno para que Lavagna baje su candidatura

El pasado martes, el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para determinar si el ex ministro de Economía fue tentado con una suma millonaria para declinar su precandidatura presidencial, tal como señalaban algunas versiones.

La intervención del fiscal es a fines de determinar si existen motivos para encarar una investigación formal en la Justicia electoral, a partir de rumores y trascendidos sobre un posible ofrecimiento que habría recibido el dirigente.

Di Lello encaró la investigación a partir de una publicación hecha el pasado domingo que indicaba que Roberto Lavagna habría recibido una propuesta de 8 millones de dólares para bajarse de la precandidatura presidencial.

Luego de la preliminar, el propio fiscal determinará si existen elementos de fondo para encarar una causa o bien si se desestima la misma por falta de pruebas.