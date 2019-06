Manzur visitó a Alberto Fernández: el video que muestra cómo está el precandidato del PJ

El mandatario de Tucumán buscará la reelección en su provincia este domingo. Afirmó que vio "fuerte" al elegido de Cristina Kirchner

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, visitó este miércoles al candidato a presidente Alberto Fernández en el sanatorio Otamendi.

El mandatario provincial comentó que fue invitado personalmente por Fernández y que comparten una amistar "de años".

A la salida del encuentro, Manzur despejó dudas sobre el estado de salud del compañero de fórmula Cristina Kirchner: "Está fantástico, lo vi bien, fuerte. Vi a un presidente preparándose para gobernar la Argentina en los próximos meses".

"Todos saben que Alberto es un amigo mío de muchos años. Es un hombre a quien quiero mucho, a quien respeto mucho. Por eso quiero agradecerle la deferencia: hoy lo llamé para ver cómo estaba. Me dijo: ‘Juan, ¿cómo están las cosas? ¿Te podés venir?’. ‘Ahí voy, Alberto’. Y bueno, fue una reunión maravillosa", agregó.

"Hoy lo que les puedo transmitir es eso: la salud del próximo presidente de la Argentina, y de esto no tengo dudas, está impecable, está fantástico, se está sometiendo a unos estudios que corresponde pero es un hombre como todos lo conocemos: lleno de entusiasmo y mirando hacia adelante", subrayó.

Manzur, que es médico, afirmó: "La impresión, y esto lo digo como médico, la impresión que me llevo es de un Alberto Fernández muy fuerte, con mucho entusiasmo, alegría, con mucha esperanza".

El gobernador buscará la elección en su provincia este domingo. Según trascendió, también mantuvo un encuentro con el diputado kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro, quien actualmente es una figura clave en el armado del frente PJ-kirchnerismo.

Estado "espléndido"

El precandidato presidencial peronista Alberto Fernández resaltó hoy que los resultados de los estudios que le realizaron en el Sanatorio Otamendi "fueron normales", pese a que le detectaron "una fuerte inflamación en la pleura" que le provocó "un dolor muy feo".

"El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", sostuvo el ex jefe de Gabinete.

En declaraciones a radio Continental desde su habitación del Sanatorio Otamendi, el postulante opositor afirmó que está "espléndido" y subrayó: "No me estresa la campaña".

"Todos los resultados fueron normales, no tuve ningún embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal. Sin fiebre", añadió el ex jefe de Gabinete.

El dirigente peronista, que competirá en una fórmula junto a la senadora nacional Cristina Kirchner, explicó: "El lunes fui manejando con mi auto hasta el Sanatorio Otamendi, me revisaron y me propusieron hacer una tomografía para ver de qué se trataba.

Detectaron inflación en la pleura pero no podían determinar el origen".

"Ahora estoy muy bien, recuperándome, esperando dejar el sanatorio hoy (miércoles) o mañana (jueves)", agregó.

Además, relató que en el año 2008 ya había tenido un antecedente de un "pequeño coágulo en el pulmón" y recordó que tanto su madre como su hermana lo habían padecido, pero en las piernas.

"Con la pleura inflamada me tuve que quedar en el sanatorio para que pudieran darme, por vía intravenosa, medicación que calmara el dolor y desinflamante", expresó Fernández.

El precandidato indicó también que esa situación fue aprovechada para realizar un chequeo integral con "eco Doppler" para determinar el estado de las arterias, además de análisis de sangre y orina.

"Los resultados han sido normales, si hubiera tenido una embolia pulmonar, como se difundió, estaría en terapia intensiva, pero estuve siempre deambulando con el suero colgando. No me estresa la campaña", subrayó.

Y añadió: "El dolor se fue, estoy espléndido, esperando que me den el alta para volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros. El descuido fue no prestarle atención a la tos, me dejé estar por la adrenalina de seguir adelante".