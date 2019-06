"¿Y si Alberto quiere continuar con lo que hace Macri?": Moreno y sus frases más polémicas

El ex secretario de Comercio aseguró que la elección de Alberto Fernández como candidato es un error porque es un continuador de las políticas de Macri

"¿Y si Cristina se equivocó esta vez? ¿Y si eligió mal? ¿Y si eligió a alguien que en realidad no quiere cambiar?", se preguntó Guillermo Moreno con la respuesta implícita.

El ex secretario de Comercio Interior cree que la elección de Alberto Fernández como candidato es un error, porque para él será un continuador de las políticas económicas de Mauricio Macri, de quien desea que renuncie antes de diciembre.

A continuación, las frases más contundentes que dejó el exfuncionario en una entrevista por Radio Nacional:

-"¿No será que Alberto quiere continuar con lo que hace Macri y por eso no da definiciones?"

-"Pretendo ir a internas, soy afiliado del partido justicialista, no como Alberto que creo tiene su partido propio todavía."



-"No sé por qué Cristina tomó esta decisión. Hace tantos años estoy casado y me sorprenden las decisiones que se toman en casa, imagínate que es imposible saberlo."

-"La realidad es que es una fórmula que está complicada porque no conquista la pasión que necesita de parte del pueblo peronista para ganar."

-"¿En qué se diferenció Alberto Fernández del macrismo? Capaz que con otro collar. Vamos llegando al fondo de los reportajes y lo que me terminan diciendo siempre es ‘Moreno vos tenés razón’."



-"Todos nos equivocamos, ¿y si Cristina se equivocó esta vez? ¿Y si eligió mal? ¿Y si eligió a alguien que en realidad no quiere cambiar? ¿Qué hacemos con el peronismo? ¿Para qué queremos un gobierno que no cambia lo que hizo el macrismo?"

-"Siempre que esté Macri mañana va a ser peor que hoy. Hay que ver si llegamos a diciembre y cómo llegamos. Macri no tiene que llegar a diciembre, deseo que no llegue."

-"Alberto no es mi límite, es mi adversario."



-"¿El descerebrado de Macri qué va a subir? Es al revés, es que Alberto hizo bajar a Cristina en las encuestas."



-"Hacer política es ponerse en el lugar del otro y del desprotegido. Macri es un ignorante y un inepto en el marco de la Constitución."



-"Me parece que la figura relevante es la intendenta Magario, Kicillof es un muchacho de la Capital, no me parece… No hay ningún bonaerense que diga ‘qué extraordinario’."