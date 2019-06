"LATAM papers": la aerolínea de Cueto acumula multas y puso fondos para calmar a sindicatos

Según la denuncia presentada a Bonadio, se contrató a un "consultor" para neutralizar a los gremios. En 10 años LATAM recibió sanciones por u$s239 millones

El escándalo en torno a los métodos aplicados por LATAM para procurarse una posición fuerte en el negocio aerocomercial no deja de sumar nuevos capítulos.

Luego de que este medio diera cuenta de la denuncia elevada ante el juez Claudio Bonadio por el presunto pago de "adicionales" a La Cámpora, ahora iProfesional accedió a más detalles del texto presentado por Jorge Said Yarur, reconocido empresario chileno y accionista de trayectoria en LAN y LATAM.

Said Yarur es titular del Grupo Said, un conglomerado con inversiones en compañías que van desde, precisamente, LATAM a Parque Arauco –controlante de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia– pasando por SQM, la minera que encabeza la búsqueda y extracción de litio del otro lado de la Cordillera de los Andes.

En concreto, el inversor expone que entre 2006 y 2007, LAN "autorizó pagos indebidos por u$s1,15 millones a un consultor como funcionario público argentino y extranjero, de manera de poner fin a disputas sindicales que afectaban el normal funcionamiento de la compañía en Argentina".

"Los pagos se hacían en base a un contrato de consultoría inexistente, ficticio, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Sr. Ignacio Cueto Plaza. Dichos pagos fueron incorrectamente contabilizados en los libros y registros contables e infringieron controles internos de la propia LAN", se expone en la denuncia.

Sigue el texto de Said Yarur: "Lamentablemente, LATAM, antes LAN, no ha tenido un buen comportamiento en materias de cohecho en la Argentina. Con fecha 25 de julio de 2016, el Departamento de Justicia Norteamericano, DJO, como la US. Securities and Exchange Commission, o SEC, anunciaron multas por más de u$s22 millones en contra de LATAM por infringir normas y haberse beneficiado en más de u$s6,7 millones por el cohecho pagado a los sindicatos en Argentina".

Fragmento de lo presentado ante Bonadío:

Otro apartado:

En paralelo a la denuncia presentada ante Bonadio por los movimientos de LATAM en Argentina bajo la gestión de Cueto, lo cierto es que los cuestionamientos respecto de los procesos dentro de la aerolínea parecen no interrumpirse. Y alcanzan, incluso, a la figura del mismísimo Sebastián Piñera, presidente de Chile.

En las últimas horas, el senador chileno Alejandro Navarro, titular de la comisión de derechos humanos en ese país, declaró que "si bien los delitos por los que se está investigando a LATAM y otras aerolíneas en Brasil no involucrarían a Piñera, pues ya había vendido su participación en la aerolínea, el caso coimas en Argentina sigue abierto y allí nuestro actual presidente es protagonista".

El político progresista señaló que, hace poco más de dos años, una denuncia presentada en Estados Unidos expuso que en el 2006 Piñera hizo uso de información privilegiada para engrosar su participación en el capital de LATAM.

"Por esta acción, Piñera fue multado con 363 millones de pesos por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile", dijo Navarro.

El senador fue más allá. Afirmó que, tras una investigación motorizada por reguladores estadounidenses, "LATAM reconoció el pago de coimas al Ministerio de Transporte argentino en el año 2006, por lo que la Justicia inició una indagatoria imputando a Piñera e Ignacio Cueto por estar posiblemente involucrados en el pago de un soborno de 1,15 millones de dólares para que la aerolínea funcione en aires argentinos".

Esto último coincide con lo denunciado por Said Yarur en lo referido a la contratación fraudulenta de un "consultor" para ablandar a los sindicatos aeronáuticos.

Lo reafirmado ahora por el senador Alejandro Navarro promete encender, ya del otro lado de la Cordillera de los Andes, un nuevo frente de batallas judiciales para Cueto y compañía.

Maniobras acumuladas

Pero las irregularidades no se acotan a la Argentina. Muy por el contrario, fuentes vinculadas a la compañía aportaron precisiones de sendas sanciones que LATAM y su grupo de controladas han acumulado en los últimos años y que apenas sí tomaron estado público.

En detalle:

En enero de 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que LAN Cargo y ABSA –en ese momento propiedad sólo de TAM– acordaron declararse culpables de colusión (cartelización) y debieron desembolsar u$s109 millones como pena por ese ilícito.





En noviembre de 2010, la aerolínea aceptó pagar u$s66 millones como compensación ante demandas elevadas por particulares.





También en noviembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea le aplicó una sanción del orden de los u$s11,4 millones por actos colusorios.





En septiembre de 2013, una corte de Canadá multó a la aerolínea con 975.000 dólares luego de que la empresa reconociera haber participado en un esquema de manipulación de precios en su servicio de carga.





En agosto de ese mismo año, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) sancionó a ABSA Aerolíneas Brasileiras, controlada por LATAM, en más de u$s51 millones por cartelización.





En 2016, la SEC estadounidense dictaminó que Ignacio Cueto, CEO de LATAM, violó entre 2006 y 2007 la ley americana llamada Foreign Corrupt Practices Act (una ley contra prácticas corruptas en países extranjeros). El ejecutivo fue multado con 75.000 dólares.

"Teniendo en consideración la suma por concepto de multas sólo en los períodos en que Ranco Tres SA fue accionista de LAN, hoy LATAM, la empresa fue multada por un total de u$s239 millones", indicaron a iProfesional fuentes cercanas al accionista Said Yarur. Ranco Tres SA es, precisamente, la unidad de inversiones mediante la cual el empresario participa en la aerolínea.

Ahora en Brasil

El último gran escándalo en torno a la estrategia comercial de LATAM tiene lugar en estos días en el vecino Brasil. Recientemente, Henrique Constantino, uno de los dueños de Gol, reconoció ante la Justicia local que se pagaron coimas a funcionarios con el objetivo de obtener ventajas comerciales.

Además de Gol, las compañías que habrían concretado esos desembolsos ilícitos comprenden a LATAM, Avianca y Azul. La causa derivada de la confesión de Constantino ya se encuentra en poder de la Fiscalía de Brasil y, según confiaron a iProfesional voces vinculadas al caso, apunta a comprobar si las aéreas financiaron parte de la campaña política de Rodrigo Maia, titular de la Cámara de Diputados en ese país.

LATAM y sus similares presuntamente aportaron más de 1 millón de dólares bajo la forma de una "donación", aunque la legislación brasileña prohíbe ese tipo de acciones. En paralelo a los fondos aportados a Maia, se sospecha que el grupo de aéreas también dio fondos a Romero Jucá, presidente del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y a la máxima autoridad del Partido Progresista, Ciro Nogueira.

"Se ha conocido una delación compensada efectuada en Brasil en que el fundador de la aerolínea Gol, Henrique Constantino, admitió un esquema de sobornos para congresistas brasileños en el que –según su confesión– habrían participado también las aerolíneas Avianca, Azul y LATAM, que de esta manera recibe una segunda acusación de este tipo tras lo ocurrido en Argentina", expuso recientemente el diario santiaguino La Tercera, en una columna firmada por Carlos Gajardo, un reconocido ex fiscal trasandino.

Consultado respecto de lo que ocurre con la aérea en Brasil, Said Yarur dijo a iProfesional que, según la Justicia local, todo indica que "la administración de LATAM habría ocupado dineros para el financiamiento de campañas y políticos".

"Esto es en sí escandaloso, pero más aun cuando se es consciente de que ese capital le pertenece a la compañía y es de todos los accionistas, entre los cuales están las administradoras de pensiones a cargo de las jubilaciones de millones de chilenos", enfatizó.

Dado el escenario en Brasil, el empresario reconoció que analiza opciones para tomar parte de la causa en ese territorio. Sostuvo, a la par, que solicitará en Chile y los Estados Unidos que se investigue la eventual participación de LATAM en acciones de financiamiento irregular de actores políticos en esas naciones.

"Es importante dilucidar si el CEO y el directorio estaban al tanto de esto y habilitaron el uso de esos dineros", dijo Said Yarur.

Para luego concluir: "No es la primera vez que LATAM es parte de un caso de corrupción. Desde 2009, la compañía ha sido multada con 239 millones de dólares por diversos delitos en mercados como Brasil, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy parece que nuevamente se repite la misma historia en la aerolínea".