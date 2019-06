Alberto Fernández apuntó nuevamente contra la Justicia: "Deben actuar dignamente"

"Todos creemos que la Justicia no está funcionando bien y por lo tanto tenemos que revisar entre todos una alternativa", señaló Alberto Fernández

Alberto Fernández, precandidato presidencial del Frente de Todos, habló en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). "Sé que muchos votaron a Macri y están desilusionados. Por favor, no se equivoquen dos veces. Son argentinos de bien que fueron defraudados. Los necesitamos a ellos también. Hay que decirles que hacen falta", comenzó Fernández.



Además, durante la jornada, ratificó su posición y se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, tras las respuestas de los jueces de la Corte Suprema.



En referencia a los magistrados dijo: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias". Luego, denunció que los medios inventaban "noticias disparatadas" sobre sus dichos.



"Todos creemos que la Justicia no está funcionando bien y por lo tanto tenemos que revisar entre todos una alternativa", comenzó. "Esto no quiere decir avasallar su independencia, pero les voy a exigir a los jueces que actúen dignamente", advirtió.



En declaraciones radiales, dijo: "El juez Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron ¿Qué delito es ese?".



Además, insistió que "los procesamientos se podían hacer con los procesados en libertad". Y desafió: "No lo digo yo, lo dice Pichetto, que fue a visitar a De Vido a la cárcel. No yo que no fui".



Sin embargo, no fue el único que pidió revisar los fallos. Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia, planteó: "De alguna manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad. Esta actividad procesal que tenemos es insólita".