Melella se atribuía el triunfo en Tierra del Fuego y para Bertone habrá balotaje

El actual intendente de Río Grande Gustavo Melella se atribuyó el triunfo pero desde el entorno de la actual gobernadora aseguran que habrá segunda vuelta

El intendente de Río Grande y candidato a gobernador de Tierra del Fuego por Concertación Forja, Gustavo Melella, se atribuyó este domingo el triunfo en las elecciones provinciales, y no descartó ganar en primera vuelta, mientras que desde el entorno de la actual gobernadora Rosana Bertone y candidata a la reelección por Unidad Fueguina replicaron sosteniendo que habrá balotaje el próximo domingo.



En medio de un extremadamente lento conteo de votos, Melella dijo: "Nosotros hemos superado el 51% de votos según nuestra propia información. Nos sabemos ganadores y esperaremos a que haya información más transparente por parte de la justicia electoral".



Según el sistema electoral fueguino, si el intendente logra más del 50% de los votos se convertirá en gobernador en las primeras horas de este lunes, cuando finalice el escrutinio provisorio oficial que se desarrolla de manera muy lenta y que a la medianoche recién alcanzaba al 11,5% de los sufragios.



"La justicia electoral deberá dar las explicaciones de por qué la comunicación va tan lenta. Algunos pueden pensar en falta de transparencia. Nosotros creemos que la tendencia es irreversible", aseveró Melella a Radio Provincia de Ushuaia.



Por su parte, aunque Bertone no había hecho declaraciones públicas hasta pasada la medianoche del domingo, desde su entorno estimaban que la diferencia no iba a ser grande y que "habría balotaje".



Tierra del Fuego fue el único distrito que no tuvo cortes de luz por el apagón en el sistema interconectado nacional, dado que no está incorporado al mismo.



En las elecciones municipales, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, jefe de La Cámpora local, aseguró que logró la reelección por más del 50 % de los votos, mientras que esa misma fuerza política se adjudicó haber ganado también la intendencia de Río Grande, a través del actual diputado nacional Martín Pérez.



Antes de este particular comicio, la constitución de listas colectoras y la supuesta violación de la veda electoral originaron denuncias judiciales y réplicas por parte de Unidad Fueguina y Concertación Forja.



Unidad Fueguina, la alianza oficialista entre el PJ y el kirchnerismo local que impulsó a Bertone, impugnó los acuerdos de sumatoria de votos de Forja, de Melella, aunque solo en los estamentos legislativos (diputados provinciales y concejales) al entender que estaban "mal homologados" porque no indicaban el partido destinatario final de los votos.



La Junta Electoral provincial hizo lugar parcialmente a la denuncia y dispuso que las colectoras legislativas de Forja no se sumaran entre sí, salvo las que alcanzaran individualmente 5% de los votos, umbral fijado por ley para ingresar en el reparto de bancas.



Desde Forja confirmaron que iban a apelar la decisión primero ante la propia Junta y luego ante el Superior Tribunal de Justicia pues consideraron que es una "proscripción" y un "cambio de reglas" a poco del comicio.



Mientras, Unidad Fueguina presentó otras dos denuncias judiciales por supuesta violación de la veda electoral por parte de Forja. Una aludió a que Melella aparece en un video casero reunido con empleados municipales en dependencias de su intendencia.



La segunda fue por el "envío masivo de mensajes de texto a teléfonos de usuarios de celulares en la provincia", conteniendo "falsas noticias o Fake News", donde se hace mención a supuestas encuestas que darían como ganador a Melella.