Vinculan al papa Francisco en la "Operación Volver" del kirchnerismo

Una serie de escuchas difundidas por el programa de Lanata sugiere que el pontífice participa de la estrategia K para las presidenciales de octubre

Durante el programa de Jorge Lanata se difundieron audios que vincularían al papa Francisco con la denominada "Operación Volver" que busca que el kirchnerismo gane en octubre.

Según las escuchas, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, preso por la Tragedia de Once, y Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, charlan sobre la posibilidad de un nuevo integrante en el frente opositor.

El audio es de enero pasado, cuando recién arrancaba el armado K con vistas a las elecciones, y se baraja la posibilidad de que Sergio Massa regrese al kirchnerismo.

Pero, además, Schiavi involucra al Papa Francisco cuando habla de "un mensaje para nuestro amigo de Roma". Ante eso Valdés señala: "Es reflexión mía, ¿no? Por ahí es una pelotudez mía lo que te digo. Yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos. Es el único con poder".

Valdés también está en las escuchas de la "Operación Puf", creada para hacer caer la causa de los cuadernos.

No obstante, a comienzos de este mes, el sumo pontífice dio un discurso en el que condenó las maniobras conocidas como Lawfare, "una guerra judicial para perjudicar a líderes políticos", según sus propias palabras.

En este sentido, Francisco llamó a "detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas".

Por su parte, Cristina apoyó las palabras de Francisco y compartió el documento del sumo pontífice el 6 de junio

4 de junio en Roma. Imprescindible documento de Francisco sobre democracia nominal y el rol del Poder Judicial.



En este link están sus palabras frente a jueces de Latinoamérica. https://t.co/Ln7Yk2aVXf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 6, 2019

Valdés, además,: "Nosotros tenemos que tenerlo adentro (a Massa). A ese es al único hijo de p... que tenemos que tener adentro", asegura el diplomático, quien afirma que valora el tigrense "mide 10 o 12 puntos".

Dos días más tarde, el 6 de junio, recibió la aprobación de Cristina, que difundió esas palabras a través de sus redes sociales.

