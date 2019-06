Alberto Fernández se alejó de Dady Brieva y defendió a Máximo Kirchner en su foto con el periodista Cúneo

El candidato a presidente por el Frente de Todos consideró una enorme injusticia que se critique al hijo de Cristina por una foto de coyuntura

El candidato a presidente Alberto Fernández, que encabeza la fórmula con la senadora Cristina Fernández, se mostró en desacuerdo con recientes declaraciones del humorista Dady Brieva, quien sostuvo que habría que crear una "Conadep del periodismo".

"Le tengo mucho respeto a Dady, pero es su opinión. Lo que la Argentina necesita es dar vuelta la página de la locura y en Argentina se han hecho muchas. La palabra venganza no está en mi cabeza", dijo el exjefe de gobierno.

También se refirió a la foto en la que el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, aparece al lado del periodista acusado de antisemitismo Santiago Cúneo, ambos haciendo la V de la Victoria.

Sobre esto, señaló que fue una imagen de "coyuntura". Al respecto, Fernández advirtió que para él era "una enorme injusticia" que se lo critique porque "fue una foto de coyuntura".

"A Máximo es una enorme injusticia que se lo ponga en ese lugar. Tiene el mismo compromiso que tengo yo por el respeto a la diversidad y las diferencias. Una foto no define a una persona. Nosotros somos solidarios con el martirio del pueblo judío. Una foto no indica el parecer de una persona. En este punto yo me animaría a poner las manos en el fuego", dijo.

"Tuvo que afrontar la solución de un problema con alguien que quería competir en una interna. Es muy injusto involucrarlo a Máximo o a alguno de nosotros con alguien que pueda haber expresado alguna idea totalitaria o anti judía. No está en nuestros genes, me parece que fue una foto de coyuntura", concluyó.