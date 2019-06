José Luis Espert confirmó a un reconocido periodista como compañero de fórmula

Cuando faltan pocas horas para que cierren las listas, el economista José Luis Espert confirmó que Luis Rosales será su compañero de fórmula, con lo que el Frente Despertar ya tiene definida la boleta con la que se presentará el 11 de agosto.

Su vicepresidente es un periodista especializado en noticias internacionales que fue columnista del canal C5N y panelista de Eduardo Feinmann y que, además, tiene experiencia política ya que fue ministro provincial en Mendoza y compitió por la gobernación en 2011.

En 1989 fue electo como el diputado más joven de la Provincia de Mendoza y, solo dos años después, fue Secretario de Turismo de dicha provincia, la que estaba al frente del peronista Rodolfo Gabrielli.

En el 2000, ocupó el cargo de Agregado Turístico argentino tanto para los EE.UU. como para Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York.

Unos años más tarde, en el 2011, fue candidato a gobernador de Mendoza por el frente Compromiso Federal, integrado por el Partido Demócrata, el PRO y Es Posible, de Alberto Rodríguez Saá. Y a los dos años, en 2013, fue candidato por ocupar un lugar en el Congreso por el PRO de Mendoza.

En cuanto a su carrera periodística, estuvo como columnista de internacionales en C5N y como panelista en el programa "De 18 a 21", conducido por Eduardo Feinmann en 2017 por América 24.

Es Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EE.UU.