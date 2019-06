El ex marido de María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner por sus dichos

El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, criticó a la ex presidenta, que durante un acto por el Día de la Bandera cargó contra la actual gobernadora

"Los separados o divorciados estamos un peldaño moral abajo de los viudos. Escala de valores del Kirchnerismo. No hay remate".

Te puede interesar El Gobierno terminó la semana con gran alivio: dos encuestas muestran fuerte repunte en imagen de Macri

Así, con ironía, Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón y ex marido de María Eugenia Vidal, le contestó a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien el jueves durante un acto en Rosario cargó contra la gobernadora bonaerense.



Después de la polémica que se generó en las redes sociales por los dichos de Cristina, Tagliaferro hizo su descargo en Twitter, saliendo al cruce y en defensa de su ex pareja.



"Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales", dijo la ex presidenta en el Día de la Bandera, donde presentó su libro Sinceramente.



E ironizó, en evidente alusión a la gobernadora: "Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales".



Ya había hecho alusión a Vidal en un capítulo de su libro en el que cuestionó que a diferencia de lo que hacían con ella "ningún medio o periodista menciona romance ni noviazgo alguno", según Clarín.



Después de los dichos de la ex mandataria, la polémica se traslado a las redes, donde los mensajes cargados de ironía y los memes no tardaron en llegar.