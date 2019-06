"Es una pobre mujer, que además es burra, no sabe ni sumar"

Oscar Parrilli cuestionó con dureza a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, por llevar adelante una nueva denuncia contra Cristina Kirchner

El ex secretario general de la Presidencia y ahora precandidato a senador por Neuquén, Oscar Parrilli, calificó a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, de "pobre mujer", tras conocerse la denuncia que la ex diputada presentará ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que acusará a Cristina Kirchner de ser "socia oculta" de una empresa que se dedica a digitalizar documentos públicos.

"No vale la pena hablar de esta mujer. Tiene odio, tiene envidia, tiene celos. No representa a nadie, ha dado vueltas por todos lados. Es una pobre mujer, que además es burra, no sabe ni sumar. Darle entidad no tiene sentido", enfatizó el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

Al ser consultado sobre las versiones periodísticas que hablaban de un "malestar" en el Frente de Todos por la avanzada de La Cámpora en la listas, Parrilli consideró que "no es casual" que los diarios La Nación y Clarón hablen mal del frente opositor ya que "respaldan" al gobierno de Mauricio Macri.

"Me preocuparía si un día hablan bien de nosotros. Es parte de la campaña del gobierno, sabemos muy bien cómo defienden el interés de los fondos buitres y los especuladores financieros", sostuvo.

En esa línea, aseguró que "son parte del operativo mediático para defender al Macrismo", y arremetió al decir que "Clarín y la Nación son el dúo Pimpinela. Son dos caras de una misma cosa".

"Representan intereses opuestos a los nuestros, que valoramos la clase trabajadora, la industria nacional, las economías regionales Ellos propician y proponen políticas que están en contra de todo eso, lo hemos visto a lo largo de la historia", siguió.

Frente al futuro electoral del frente encabezado por la fórmula Fernández-Fernández y las posibilidades de ganar en primera vuelta, el colaborador de CFK se abstuvo de hacer predicciones y pidió que los argentinos "utilicemos la urnas y el voto para demostrar que el pueblo no quiere a este gobierno".

"Más allá de los aciertos y errores que tuvimos, como decía Cristina, el pueblo argentino tenía la vida más ordenada, estaba más feliz y tenía futuro, cosa que hoy no tiene", expresó.

Finalmente, consideró que con el anuncio de Miguel Ángel Pichetto como parte de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, el senador peronista "se sacó la careta".

"Siempre trabajo para el gobierno, desde 2015 en adelante. Lo que hizo ahora es blanquear su línea política, que tiene que ver con Macri y con sus ideas políticas", concluyó.