Definiciones: Alberto Fernández habló sobre tarifas, Cristina, FMI y Fútbol para Todos

El exjefe de Gobierno y compañero de fórmula de Cristina Fernández para el Frente de Todos, se refirió a los temas más resonantes ya de lleno en su campaña

A solo unos días de haber cerrado las listas para las próximas elecciones, Alberto Fernández, el compañero de fórmula de Cristina Fernández para el Frente de Todos, comenzó de lleno la campaña y en este marco, se está refiriendo a todos los temas más resonantes.

Uno de ellos tiene que ver con su posición respecto a la expresidenta. Sobre esto, advirtió que "Si voy a ser el presidente, voy a ser el que decide".

En cuanto a las diferencias que hubo en estos últimos años, dijo que "Con Cristina éramos muy amigos. Un día discutimos y nos convertimos en enemigos íntimos. Ahora logramos recuperar la mejor amistad y el vínculo". Y agregó que "Si me quieren llevar a que me pelee con Cristina, no lo voy hacer".

Sobre la posición de La Cámpora en el espacio que él comanda, indicó que "Si la Cámpora resolviera en este espacio, Cristina sería candidata a presidenta".

El exjefe de Gobierno también se refirió al alquiler de su departamento. Sobre el mismo, dijo que "no tengo plata para comprarlo. El alquiler debe rondar los 2 mil dólares mensuales".

Y agregó: "Se lo alquilé a Pepe Albistur hasta que Macri causó en mí la crisis que causó en todos. Pepe, que es un gran amigo, me dijo que lo usara y me encargara de pagar las expensas y servicios".

Algunos de los temas sobre los que habló Alberto Fernández:

El FMI

- "Cuando hable con el FMI tendré una mejor noción de qué es lo que quieren. Mi objetivo es pagar. La Argentina está en default y yo quiero sacarla de ahí, pero no manteniendo la recesión de Macri"

Tarifas

- "Por lo pronto, no seguiría aumentando las tarifas. Y terminaría con la dolarización, un negocio de los amigos de Macri"

- "Quiero sentarme y ver el tema de las tarifas. Lo mismo [que está haciendo la administración de Cambiemos] es malo"

- "Entre la tarifa ridícula que pagaba en Puerto Madero y la tremenda que se le pone ahora a un productor, tiene que haber un punto intermedio"

Fútbol para Todos

- "Me gustaría que la gente tenga la posibilidad de acceder al fútbol. El fútbol es el deporte más profesional que existe y, claramente, está funcionando mal"

Las listas

- "Los presidentes no construyen las listas. Son discusiones de política territorial"

- "No quiero súbditos. No quiero diputados que levanten la mano porque yo mando"