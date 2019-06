Fenómeno Espert: ¿cuánto mide y qué daño puede hacerle a Macri?

El oficialismo le quitó un aliado clave al economista liberal y dejó tambaleando su candidatura presidencial. Trece encuestadores analizan su impacto real

La pelea el oficialismo que busca la reelección de Maricio Macri, con José Luis Espert, que se sumó a la carrera presidencial, deja en evidencia que el frente Juntos por el Cambio buscan voto a voto ganar las elecciones de octubre.

La candidatura del economista liberal quedó tambaleando cuando su aliado, Alberto Assef se pasó a la filas del macrismo y dejó sin sello al frente Despertar para presentarse a las PASO. Finalmente, Espert consiguió otro partido con personería nacional que servirá de plataforma jurídica para participar de los comicios.

Este particular encono del gobierno de Cambiemos con el economista se debe a que desde el PRO consideran que podría quitarle votos de un sector de la csociedad clave para Macri en unas elecciones que se avizoran muy ajustadas.

Pero, ¿cuál es el valor real de Espert para Macri? ¿Cuánto mide el economista según las encuestas de opinión y qué tanto daño puede hacerle a la polarización que el líder del PRO viene sembrando con su principal rival Cristina Kirchner?

A continuación, la opinión de los encuestadores.

Management & Fit

Según Mariel Fornoni, "la intención de voto de Espert es alrededor de 5 puntos".

"En algún momento había crecido a 6 y medio, después bajó a 5,3", indicó al diario Clarín. "Me parece que este intento de victimización no sé si le salió muy bien, mostró también las desprolijidades y la falta de previsión en algunos temas centrales, porque te imaginás que si le pasó esto con la lista, lo que le pasaría en otra situación", explicó.

"Su voto la verdad que es atípico, es parecido al voto de la gente que metía la feta de salame en 2001, sobre todo jóvenes que están hartos de la política, el mensaje un poco liberal: 'Políticos que ganan un montón de plata, tienen un montón de asesores y que los mantenemos todos', el liberalismo", dijo.

"Hoy Espert es el único que quedó; si hubiera estado con Javier Milei, Diego Giacomini, podría haber sacado más. Hoy todos esos lo abandonaron y me parece que todo este último tema, lejos de hacerlo subir por victimizarlo, me parece que no le va a jugar a favor".

"El voto no es 100% Macri. Va a haber gente que vote en blanco, gente que vote al PJ. Yo te diría que son 5 votos que le pueden ir 2 a Macri, 2 al PJ, 2 en blanco, impugnados. Es un voto bastante variopinto, fundamentalmente de gente joven".

Aresco

"En la última encuesta nacional previa al cierre de listas y al lío que se armó con su candidatura, lo teníamos a Espert en 3,5% de intención de voto a nivel nacional. Es muy probable que con el posicionamiento y el nivel de conocimiento que debe haber crecido a partir de todos los líos de su candidatura tenga claramente más potencialidad de crecer. De hecho en un par de mediciones que estoy haciendo en esta semana, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, ya lo veo en 5 puntos", analizó Federico Aurelio según el matutino.

"No es todo voto de Macri, parte del voto de él es un voto antisistema, que es probable que si él no fuera candidato directamente no fuera a votar, con lo cual es difícil cuando vos tenés una intención de voto tan baja querer caracterizar a esa muestra".

"Sí no cabe ninguna duda que, antes del cierre de listas, compartía un electorado con Cambiemos porque cuando iban al balotaje sus seguidores votaban más a Macri que a Cristina. A partir que Macri puede ser considerado por el electorado de Espert como responsable de todos los problemas que tuvo legales, o que sigue teniendo este espacio político, es probable que ahora no sean ni macristas ni kirchneristas".

"Respecto a si se puede eludir el apoyo a Espert entre una PASO y una primera vuelta en un escenario de polarización es difícil preverlo. Depende mucho cuál vaya a ser el volumen que tenga en la primaria. Si saca 3 puntos como tenía antes del cierre de listas es probable que lo pueda sostener en octubre. Ahora si tiene un crecimiento circunstancial por este conflicto, que le sigue dando presencia en medios y saca -pongamos cualquier número- 7 puntos, es probable que esos puntos en un escenario de polarización los pueda perder".

"Hay un ejemplo en todos los espacios políticos, lo acabamos de ver con Massa, todos los candidatos tienen su piso. Creo que el piso de Espert puede ser 3 puntos, es difícil que pierda esos 3 puntos. El ejemplo fue Randazzo en 2017 que en la Primaria sacó 5 puntos y en la general sostuvo esos 5 puntos, a pesar de que habían crecido Cambiemos y el PJ entre la primaria y la general", concluyó.

Taquion

"Espert, según las mediciones previas al envío de listas y la polémica, tenía 4 puntos a nivel nacional. Hay una parte de esa porción, que es difícil de definir, que es mucho más cercana al público Cambiemos que al público K. Pero hay un elemento a tener en cuenta: tiene un mensaje que penetra mucho sobre la franja joven, que es un sector que donde el voto K es más fuerte", dijo Sergio Doval al periódico.

"El voto K es en un punto antisistema, está en contra de las estructuras construidas. Y Espert va en contra de eso también. Ademas es un voto donde Cambiemos no llega, que es el voto joven. Entonces no es directamente una construcción directa que lo que sale de ahí va directamente a Cambiemos, van a buscar también otras opciones radicalizadas".

"Definitivamente entre PASO y primera vuelta la polarización puede ayudar a que ese voto se diluya, como le puede pasar a cualquier opción, cualquier tercera opción que no parezca fuerte en el escenario de mostrarse con ganabilidad para octubre. Este es el gran desafío de opciones como Lavagna y Urtubey, que pueden sacar 15 puntos y que les dé visibilidad como una opción para toda la gente que está buscando salir de la grieta".

Opinaia

"Según nuestras últimas mediciones la candidatura presidencial de Espert se ubica en torno a los 3 y 4 puntos, mostrando en principio cierto retroceso después de la definición de las fórmulas, como consecuencia del proceso de polarización. Analizando el origen de sus votos, vemos que aproximadamente la mitad son votantes de Cambiemos en 2017, mientras que la mitad restante son ex-votantes de distintas expresiones peronistas no kirchneristas así como de partidos provinciales", detalló Juan Mayol.

"Claramente, en un escenario tan ajustado, el porcentaje que obtengan tanto Espert como Gómez Centurión afecta a Cambiemos, tanto a nivel nacional y, particularmente, en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje".

"En este sentido, y viendo el comportamiento del electorado en elecciones anteriores, observamos que posiblemente la PASO cumplan un rol ordenador del electorado, que adelanten las opciones tácticas del balotaje a la primera vuelta, acelerando el voto útil para evitar que la opción menos deseable se imponga. Por este motivo, posiblemente entre PASO y primera vuelta se diluyan las opciones alternativas a la polarización, entre ellas las de Espert y Gómez Centurión, si es que finalmente superan el porcentaje del 1,5% que les permita pasar de ronda".

Synopsis

"Nuestro último registro (30/05-2/06) le da a Espert un 3,8% en un escenario que contemplaba los mismos candidatos que terminaron quedando en el escenario (Macri, Fernández, Lavagna, Del Caño, Espert y otros). Pero ese dato es previo a las definiciones de alianzas y candidaturas", contó a Clarín Lucas Romero.

"La proporción es 82% de ese voto a Espert elige a Macri en un escenario de balotaje con los Fernández, y el 18% elige a los K. Es un voto claramente favorable al Gobierno en una disputa Cambiemos-Kirchnerismo".

"Seguramente Espert pierda votos entre la primaria y la primera vuelta, si lo dejan competir, porque el riesgo del retorno del kirchnerismo posiblemente empuje a gran parte de esos votantes a migrar en apoyo del oficialismo para favorecer el 'mal menor' (que gane Macri y no el kirchnerismo). Pero el problema es que al Gobierno ya no le alcanza con saber que el voto de Espert en última instancia se irá con ellos. El problema es que necesita esos votos en la primaria para descontar la ventaja que viene mostrando la fórmula AF-CFK, para empatar o al menos no perder por demasiado en las Primarias".

"Una derrota por una gran diferencia podría ser determinante para evitar que el Gobierno logre llevar esto a una segunda vuelta. Por ello, lo ideal para el Gobierno es que directamente no compita y pueda capitalizar gran parte de esos cerca de 4 puntos porcentuales que hoy muestra Espert".

Trespuntozero

"Es fenomenal el favor no querido que el oficialismo y Asseff le hicieron a Espert. El acuerdo por el que Juntos por el Cambio cerró el puesto 11º en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires le dio a Espert centralidad de prensa y curiosidad a un electorado ávido de información y de controversia. Tanto que Espert se convirtió en uno de los candidatos más buscados en Internet, superando a Pichetto, a Alberto Fernández y a Lavagna, igualando a Cristina Kirchner y sólo aventajado por Macri", aseguró Shila Vilker.

"¿De qué se trata esto? ¿Proscripción como denuncia el propio Espert o reglas del juego como da a entender Asseff? Más bien, parece situación delicada que despierta suspicacias en una democracia frágil y en la que la lucha por el poder es vista por la opinión pública como una escena agónica donde todo vale".

"Espert mide 'un margen de error', poco menos de 3 puntos. Parece poco, pero es mucho. Son 3 puntos que casi en su totalidad se los arrebata al oficialismo. Según nuestro último estudio, 9 de 10 votantes de Espert habían votado a Macri en el balotaje de 2015".

"Adicionalmente, el grueso de sus votantes se concentran en los jóvenes, segmento muy esquivo al Gobierno. Igual, es de prever que casi todo el volumen de Espert en un balotaje iría al oficialismo; pero el problema está antes y explica la maniobra. Radica en la ampliación de la diferencia que en las primarias puede separar al Frente Todos de Juntos por el Cambio; y en la amenaza latente de un posible triunfo de los Fernández en primera vuelta".

"La campaña, que prometía tener en la judicialización un elemento central, suma un nuevo episodio. Si el 'caso Espert' se conjuga con la impugnación de la propuesta electoral de Gómez Centurión en la provincia de Buenos Aires por 'un sospechoso incidente' se puede vislumbrar la ingeniería electoral que busca la reelección del presidente".

Gustavo Córdoba & Asociados

"En principio, en todas las investigaciones que hemos hechas y que tenemos previas a la definición de las listas donde había escenarios probatorios, a Espert lo tuvimos con pico de 4,5 y con pisos de 2 puntos. Es decir, sería razonable pensar que está en 3, 3,5", calculó Gustavo Córdoba, según el medio.

"Indudablemente que tiene una presencia de un voto más bien de enojado con Macri, ex votante de Macri, o votante de Macri en las dos elecciones de 2015 y 2017. Te diría de predominio urbano, clase alta, formado, con una idea de un Estado mínimo, desde el punto de vista económico anti populista y liberal, ese sería el perfil del votante de Espert. En el cual no hay ningún ADN ni kirchnerista ni peronista, con lo cual lo que hay que pensar es que en una polarización extrema ese es un votante que puede optar por opciones cercanas a Mauricio Macri".

"Ahora, hay que ver si estas maniobras que ha hecho Cambiemos y el PRO para evitar la candidatura de Espert no se le vuelve en contra, eso lo estamos evaluando justamente ahora. Pero es probable que en una polarización si el Gobierno logra adelantar el clima de segunda vuelta a primera, haya una mínima migración de ese voto hacia las posiciones de Macri".

"Curioso el razonamiento: hoy el Gobierno dice que ese votante le hace el juego al kirchnerismo, cuando en realidad ese es un votante que se separa del núcleo duro de Cambiemos por cuestionar la mala praxis del Gobierno, claramente el kirchnerismo en esto no ha tenido mucho y nada que ver, más allá de que aproveche esta división de un voto de derecha, que de no haber mediado la mala praxis económica seguramente votarían a Macri".

Real Time Data

"De acuerdo a nuestro tracking electoral, Espert mide actualmente 2 puntos a nivel nacional. Con números en ese nivel es difícil obtener precisiones sobre la composición de su base electoral, aunque se observa un mejor desempeño del economista entre los hombres y entre aquellos con instrucción terciaria o universitaria. Geográficamente, Espert tiene un desempeño débil en el GBA y homogéneo en el resto del país. A nivel electoral, tres de cada cuatro simpatizantes de Espert dicen que apoyaron a Macri en el balotaje de 2015", afirmó Nicolás Solari.

"En nuestra opinión, el votante de Espert está por lo general convencido de su decisión de voto y es difícil que lo cambie voluntariamente entre las PASO y las elecciones generales. De todos modos, no está garantizado que el candidato supere el corte de las primarias (1,5%) debido a lo ajustado de sus números y a la ausencia de una estructura partidaria fuerte".

"Pese a tener un perfil sociodemográfico similar al de la base macrista, el votante de Espert se muestra reacio a apoyar a Macri, incluso en un eventual balotaje contra Alberto Fernández. De todos modos, es posible que esa posición termine corrigiéndose: de hecho, cuando le preguntamos a los votantes de Espert cuál sería el peor presidente que podría tener el país en 2020, un 65% nombra a Alberto Fernández frente a un 20% que menciona a Macri".

SOLO Comunicación

"Según distintos sondeos de opinión pública, la intención de voto por Espert oscila entre los 2 o 3 puntos; y es menos que el margen de error de muchas de esas mismas encuestas", dijo Martín Romeo.

"En líneas generales, los entrevistados con intención de voto por Espert son ciudadanos con afinidad por Macri. Esto se expresa en que 3 de cada 4 de sus votantes tiene una imagen positiva del Presidente y 2 de cada 3 votantes ya tienen decidido votar a Macri en un eventual escenario de balotaje. El tercio restante de los votantes de Espert está indeciso y, pero es de suponer que por esa imagen positiva que tienen del Presidente, muy probablemente lo apoyen en un balotaje. El apoyo de los votantes de Espert, en una segunda vuelta, para el candidato Alberto Fernández es residual".

"El apoyo a Espert es muy minoritario pero las maniobras y artilugios para dejarlo fuera de carrera podrían solidificar su voto.En general, la polarización decanta y se profundiza a medida que se suceden las elecciones (PASO, 1° vuelta y balotaje)".

"Lo que suceda con los votantes de Espert entre las PASO y la 1° vuelta (si efectivamente accediera al piso electoral para dicha instancia), dependerá de las heridas que dejen las maniobras por sacarlo de competencia y de cómo evolucione el clima de opinión pública respecto al escenario electoral; sobre todo, respecto a la percepción de quién ganará las elecciones y si existe la posibilidad de que alguno lo pueda hacer en la primera vuelta electoral".

Federico González & Asociados

"En nuestra última medición lo tenemos a Espert en 6,5 puntos. Es un voto cercano al macrismo, pero en rigor: 1) son votantes que, en primer instancia, eligen o prefieren a Espert y no a Macri (u otro). 2) Si Espert no estuviera, esos votos, —mayoritariamente— no irían a Fernández sino que se repartirían entre Macri y Lavagna. 3) Si no estuviera ni Espert ni Lavagna (ballotage) , entonces si irían mayoritariamente a Macri", explicó Federico González.

"Es una posibilidad que el voto de Espert se diluya entre PASO y primera vuelta por la polarización. Pero en preguntas de nuestra encuesta es poco probable que eso ocurra en gran medida. Concretamente cuando preguntamos sobre voto en primera vuelta de forma simple y directa, los resultados fueron significativamente similares".

"No obstante, cuando preguntamos sobre voto en primera vuelta bajo el supuesto de que en las PASO la fórmula F-F quedara al borde de poder ganar en esa instancia, los votos de Lavagna y Espert bajaron (Lavagna a 6.1 y Espert a 5.1), pero no mucho".

Opina Argentina

Facundo Nejamkis, señaló: "Según nuestras últimas mediciones, previas a la presentación de candidaturas, Espert contaba con una intención de voto de 3% a 4%. La potencialidad de que se convierta en un candidatura sorpresa en la elección dependerá centralmente de su campaña electoral, y de la capacidad de convocar a un votante mayormente escéptico, enojado con la política tradicional, crítico del rol del Estado, de la carga impositiva que este genera, y preocupado por el orden público. Probablemente se trate de un elector con un nivel educativo de medio a alto".

"No arriesgaría a decir que le quita votos a Macri. Claramente interpela un voto antikirchnerista, que seguramente ha votado por el actual presidente en el balotaje de 2015 y y probablemente en el 2017 a los candidatos de Cambiemos. Pero hoy se siente decepcionado con la performance del Gobierno, enojado con cierto gradualismo y por eso busca opciones siempre por fuera del universo peronista".

"Un tema a evaluar es la capacidad de retención de este voto de Espert luego de las PASO. Habrá que ver qué pesa más en las motivaciones de ese elector: su distancia con Cambiemos o el miedo a que gane el peronismo. Si domina lo primero, probablemente no haya diferencias, como sucedió con el voto del Frente Renovador de Sergio Massa en 2015 o incluso el de Florencio Randazzo en 2017. Si por el contrario, el resultado de las PASO adelanta un posible triunfo de la formula Fernández-Fernández y el miedo opera sobre ellos, podría haber una transferencia de votos pero de una magnitud difícil de calcular en este momento".

Circuitos

"En nuestras mediciones Espert obtiene cerca del 3% de intención de votos. Cuándo analizamos el perfil del votante observamos que ve mejor a Mauricio Macri que a Cristina Kirchner. En este sentido, le puede quitar algunos puntos a la fórmula Macri-Pichetto que pueden ser decisivos en un proceso que tiende a la polarización", indicó Pablo Romá..

"Pienso que las PASO hoy pueden ser determinantes a la hora de pensar en la posibilidad de un voto útil, sobre todo porque se puede dar un escenario de elección general con características similares al de segunda vuelta. Por lo tanto, los votos de las fuerzas alternativas pueden diluirse por la polarización",concluyó.

Marketing & Estadística

"En la ultima medición que hicimos, anterior a todo este tema de las inscripciones de candidatos, la intención de voto de Espert era de 5 puntos. Ahora seguramente hubo cambios por todo este ruido, no se si para arriba o para abajo", aseguró Sebastián Lopes Perera.

"Qué pasará con su voto entre la PASO y la primera vuelta depende mucho de la distancia de votos que haya entre la fórmula FF y Cambiemos. Lo más prudente es dejar que pase esta ola y recién medir en una semana por lo menos. En ese momento habrá un escenario mas claro".

"En base a nuestro estudio de esa misma semana cerca del 55% de quienes votaban a Espert decían que votarían a Cambiemos y un 7% indecisos en el caso del balotaje. El resto no votaría, blanco o impugnaría Pero es probable que haya cambios en estos días".