Cruces entre kirchneristas por el escrache a Macri en Suiza

Tres personas vestidos con la camiseta Argentina fingieron querer saludar al Presidente al salir del predio de la FIFA en Suiza, pero era un engaño

El video en el cual tres personas vestidas con la camiseta Argentina escrachan al presidente Mauricio Macri en la puerta del predio de la FIFA en Suiza, generó opiniones encontradas entre los usuarios argentinos en las redes sociales.

Dirigentes kirchneristas como el ex ministro, Aníbal Fernández, o la diputada nacional, Mayra Mendoza, festejaron el video.

Otros referentes kirchneristas, como el diputado porteño, Leandro Santoro, repudiaron el hecho.

Me pareció espantoso, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza. No sé que ven de heróico -algunos- en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) 30 de junio de 2019

Te puede interesar Alberto Fernández propondrá crear el "Ministerio de la Mujer"





"Me pareció espantoso, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza. No sé que ven de heroico -algunos- en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo", escribió Santoro condenando el escrache. "Al odio se le gana con amor", sentenció luego el legislador porteño.

Al odio se le gana con amor.... — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) 1 de julio de 2019





Así, Santoro pareció cruzar a sus compañeros kirchneristas que no sólo aplaudieron el escrache sino que además, como la Diputada Mayra Mendoza, llamó "cracks" a los militantes que lo realizaron.



Las imágenes muestran a un joven con la camiseta argentina pidiéndole una foto al Presidente, quien al verlo ordena detener el auto para extenderle la mano y saludarlo. Era un engaño: era en realidad un militante kirchnerista que empezó a gritarle que no era "bienvenido en ningún lado" y que le queda poco tiempo en el poder.



"No sos bienvenido en ningún lado, eh. Te queda poco tiempo porque vuelve Cristina", le dice el militante mientras un efectivo de seguridad se acerca y lo aparta. A la distancia, el hombre continúa a los gritos con su mensaje, acompañado de una mujer. "¡Vuelve Cristina! ¡Fernández Presidente! ¡Viva Perón, Macri! ¡Vamos a volver!", concluye.



Según Clarín, los autores del escrache son dos hermanos cordobeses descendientes de suizos, Ivan y Sebastián Hossly. Ivan Hossly fue delegado de ATE en Córdoba con contrato del Ministerio de Trabajo. Por su parte, Sebastián se presenta como integrante de la agrupación K ya casi inactiva de Unidos y Organizados.