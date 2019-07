Berensztein: "Tengo dudas sobre que Kicillof pueda ser atractivo para el votante de la tercera sección del conurbano"

El analista político conversó con iProfesional sobre la conformación de las listas electorales y las posibilidades de triunfo de cara a las presidenciales

Con las listas de candidatos conformadas, ya se comienza a respirar la cuenta regresiva rumbo a las PASO, el gran test electoral en la previa a las elecciones presidenciales. A las declaraciones cruzadas de los propios protagonistas se agregan sondeos y opiniones de los analistas.

En este caso, el politólogo Sergio Berensztein dialogó con iProfesional en el marco del 7° Latam Economic Forum, donde presentó un relevamiento propio en el que consideró que puede imponerse Mauricio Macri con el 47%, mientras que Alberto Fernández puede obtener un 42%.

Además, el analista mencionó que en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal puede superar con una diferencia de 6 puntos a Axel Kicillof.



"Cristina puede traccionar mucho para imponer a Kicillof en Buenos Aires, pero no sé si será suficiente", sostiene a este medio Berensztein, en la siguiente entrevista.

- Con las listas para las PASO ya definidas, ¿cómo analiza el panorama electoral?

-Veo, en principio, tres hechos que definen el actual proceso. Primero, me parece que hay una instancia de polarización entre las dos principales fuerzas. Como segundo hecho, lo interesante es que no son las mismas fuerzas, sino otras. Son más moderadas e híbridas, donde por un lado están Alberto Fernández y Cristina, y por otro Macri y Pichetto, ya no hay "pureza" en las fórmulas. Entonces, esta situación, en sí misma, le pone una cota al crecimiento de una tercera fuerza, justamente por estos matices y diversidad que tienen las dos coaliciones principales.

Y el tercer elemento es que tanto las preocupaciones de los actores políticos como fundamentalmente las del electorado, predomina lo económico. Ahora, ahí la dinámica es muy singular porque el Gobierno puede demostrar en términos relativos que está mejor que hace un par de meses, con más estabilidad y un poco de suba del consumo, y las paritarias que recuperaron algo del ingreso perdido respecto a la corrida del año pasado. Pero es cierto que la oposición también puede decir que la pobreza y la inflación aumentaron.

-Está parejo…

-Todos tienen argumentos como para dar un debate, donde si se mira al corto plazo el Gobierno puede mostrar una salida a la crisis, pero si se mira al mediano o largo la oposición puede presentar una situación deteriorada. Entonces no sé qué va a predominar en los votantes que van a definir esta elección, que es un 15% de gente que aun no ha tomado una definición clara.

-¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores en el armado de las listas?

-Eso con el resultado de las elecciones te lo respondo (risas). Es muy prematuro todavía para definir eso.

-¿Y el elector cómo puede ver a la hora de votar esos armados de las fórmulas poco claros?

-Me parece que el votante de Cristina absorbió bien el giro pragmático de la incorporación de Alberto Fernández, al igual que el de Macri con su lista. Había siempre un votante antiperonista que rechazaba la idea de un acuerdo con el peronismo, pero absorbió bien la incorporación de Pichetto, con lo cual no hay cambios significativos.

-¿Hoy en día cómo están posicionadas en las encuestas estas dos fórmulas?

-Hay que ser muy prudente con eso, en principio creo que va a ser una elección pareja, por más que haya una diferencia relativa en las PASO, porque hasta octubre esa diferencia puede limarse.

-¿Puede afectar en la elección nacional los resultados que hubo en las provincias a favor del peronismo unido y de los partidos locales?

-Creo que las situaciones provinciales no pueden extrapolarse a nivel nacional, porque son circunstancias y construcciones propias, y aun el apoyo de gobernadores triunfantes a la fórmula de Fernández-Fernández tampoco implica que sus votantes van a acompañar, ni mucho menos. De hecho, es probable que las elecciones en diputados y senadores en las provincias difieran de los equilibrios de poder a nivel provincial. Por ejemplo, dudo que la cantidad de votos que obtenga en San Juan el Frente de Todos sea lo mismo que obtuvo Uñac, porque son liderazgos muy fuertes a nivel local que no necesariamente traccionan votos desde lo nacional a candidatos en el Congreso.

-En la provincia de Buenos Aires, donde muchos intendentes quedaron afuera de las listas de Frente de Todos, ¿puede influir el intento de seducción de Pichetto?

-La verdad que es una hipótesis, pero no tengo evidencia que eso altere el curso de la elección, al menos por ahora. Hay que esperar un poco para entender cómo se gestiona eso y si va a tener algún impacto. Hemos tenido historias de corte de boleta en la Provincia, donde María Eugenia Vidal ganó por eso. De hecho, me parece que ahora puede darse alguna hipótesis al respecto, porque la figura de Kicillof, al margen de su lista, no será votado por la gente si lo pide el intendente, debido a que uno vota lo que quiere.

Entonces la pregunta es si un candidato como Kicillof es atractivo para el votante medio de la tercera sección del Gran Buenos Aires. Tengo mis dudas. Probablemente Cristina puede traccionar mucho pero no sé si será lo suficiente como para poder imponer a Kicillof como candidato, habida cuenta que no es una figura típica del peronismo bonaerense. De hecho, es porteño.

-¿Cree que la presencia de candidatos de La Cámpora pueda revertir la sensación de moderación de Cristina Kirchner?

-La Campora tiene menos presencia en diputados y un poco más en el senado, pero los ciudadanos son los que votan y sus sufragios son legítimos, no importa quién puso a quién en la lista. La realidad es que esta situación es la conclusión de un arreglo que hizo Cristina con muchos gobernadores, que consistió en no influir en la dinámica electoral local pero con el compromiso que ellos iban a negociar las listas a nivel nacional. Lo que está pasando es eso. ¿Alguien podía pretender que Cristina no influya? Creo que no.

Por otro lado, ¿el Congreso es tan relevante en el sistema político e institucional argentino? Debería serlo, pero no lo es. ¿Qué predomina más: el Ejecutivo o el Congreso? Hay una ansiedad por entender cómo va a funcionar una coalición que recién está conformándose. No sé cómo va a funcionar, si va a ser estable o no. Lo que sí sé es que el poder institucional del presidente es enorme, y tampoco hay una hegemonía de La Campora en ninguna de las dos cámaras legislativas.-