Frente de Todos: Gisela Marziotta explicó por qué no está en la boleta junto a Matías Lammens

En la boleta para las próximas elecciones, el candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires aparece sin su compañera de fórmula

Cuando este martes se presentaron las boletas del Frente de Todos para las PASO, encabezada por la fórmula presidencial conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, una de las cosas que más llamó la atención fue que Matías Lammens, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, apareció sin su compañera de fórmula, la periodista Gisela Marziotta.

Para aclarar el motivo por el que no estaba ni su nombre ni su foto en la boleta, habló en su programa en radio AM 750. Allí aseguró: "Voy a ser candidata a vicejefa de gobierno. Y digo candidata y no precandidata porque no paso por las PASO. No tengo esa instancia, entonces cuando tenga que firmar directamente seré candidata".

"Había mucho revuelo de que no estoy en la boleta: en la boleta solo está Matías Lammens, que es el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires", señaló.

También se refirió a lo que significa para ella ser parte de este proyecto. "Me entusiasma muchísimo poder estar compitiendo por gobernar la ciudad de Buenos Aires, mi lugar de pertenencia, la ciudad que vivo", dijo la periodista. Y agregó: "Porque yo no leo sobre la ciudad, yo vivo la ciudad de Buenos Aires: la camino, uso la ciclovía, mando a mis hijos a la escuela pública, uso el subte en hora pico, manejo, ando en colectivo, voy a los hospitales. Sé de qué se trata".

Anteriormente, Marziotta fue candidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2017, pero quedó afuera por ocupar el quinto lugar de aquella lista.