Elecciones: así es el spot de Axel Kicillof en el que critica a Macri y a Vidal

El precandidato a gobernador por el Frente de Todos se refirió a Cambiemos, diciendo que hicieron "muy lindas promesas, pero no hicieron nada de nada"

Axel Kicillof, precandidato a gobernador del Frente de Todos, presentó su nuevo spot de campaña, en el que se lo ve recorriendo las rutas de la provincia de Buenos Aires y recibiendo el afecte de los vecinos.



A través de su cuenta de Twitter, el exministro de Economía de Cristina Kirchner difundió el video de 48 segundos en los cuales se lo ve en diferentes lugares de la Provincia y remarca que la viene recorriendo "hace más de tres años".

Luego, enumera una serie de críticas hacia la gestión de María Eugenia Vidal: "En cada ciudad escucho lo mismo: 'No llego a fin de mes'. 'Tengo miedo de perder el trabajo'. 'No puedo pagar las facturas'. 'No hay crédito para producir'. Hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no hicieron nada de nada", asegura.

Te puede interesar Filtran el recibo de sueldo del gremialista Pablo Biró

Queremos una provincia de Buenos Aires distinta, menos promesas y más hechos. Vamos a poner en marcha la Provincia. pic.twitter.com/bn7PGHyz6o — Axel Kicillof (@Kicillofok) 8 de julio de 2019

El economista promete que su gobierno "cambiará las prioridades" actuales. "Menos deuda y más producción; menos promesas y más hechos", afirma.



"Vamos a poner en marcha la provincia y lo vamos a hacer entre todos y todas", cierra el mensaje