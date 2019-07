Espert propone planes a cambio de trabajo y mejor paga por menos hijos

"No se pueden terminar los planes sociales pero hay que mejorarlos y eliminarlos con el tiempo a medida que crezca la economía", propuso Espert

El precandidato presidencial de Despertar, José Luis Espert, llamó este miércoles a votar por una profunda reforma laboral y la continuidad de los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero "a cambio de una contraprestación laboral y pagando más a los que menos hijos tienen".



"No se pueden terminar los planes sociales ni la AUH, pero hay que mejorarlos muchísimo y eliminarlos con el tiempo de manera gradual a medida que crezca la economía, a cambio de una contraprestación laboral", propuso Espert, quien hoy recorrió la capital de Mendoza junto a su compañero de fórmula, el periodista mendocino Luis Rosales.



Su propuesta es "no subsidiar el aumento de la pobreza, sino dar subsidios a las madres en función inversa a la cantidad de hijos que se tienen", dijo.



Ambos candidatos destacaron el acompañamiento de los jóvenes a la fórmula, algo que según dicen "dará una sorpresa" porque "se da en todos lados". Y añadió Espert: "Apuntamos a ganar y creemos que tenemos chances, para eso trabajamos".



En cuanto a la actual polarización, dijo que "se rompe explicando que hay una falsa grieta dado que entre Macri y Cristina Fernández hay mucho en común como los índices de inflación, la devaluación, los impuestos, las retenciones y hasta los piquetes. La opción para estas próximas elecciones nacionales es: nosotros o ellos".



"Macri y Cristina ya nos ofrecieron un país en crisis con inseguridad y desempleo", lamentó el candidato.



En cuanto al acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, opinó que "si no lo llenamos con una reforma fiscal y una rebaja de impuestos y laboral, esto terminará mal".



Espert y Rosales pidieron a los mendocinos "que voten sin miedo y libremente, por el futuro, y no a este presente mediocre o al pasado nefasto kirchnerista".