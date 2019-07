Cristina Kirchner: "Éstos son malos capitalistas, conmigo sí había capitalismo"

Cristina Kirchner acusó al gobierno de Mauricio Macri de realizar una campaña muy violenta y sucia. Afirmó que el país vive una tragedia económica

Cristina Kirchner acusó al gobierno de Mauricio Macri de realizar una campaña muy violenta y sucia. Afirmó que el país vive una tragedia económica, criticó la deuda adquirida con el FMI y destacó la figura de Alberto Fernández.



"Si se trata de campaña sucia, creo que estoy en el podio del objeto de violencia y de campaña sucia más formidable que se conozca y tenga memoria", afirmó la expresidenta sobre sí misma, a poco de iniciar en Río Gallegos la presentación de Sinceramente, su libro con el que recorre el país.

Se mostró "muy preocupada, porque las campañas sucias surgen cuando no tenés propuestas o mentiste mucho y tenés que ocultar lo que mentiste".



La senadora también apuntó a la política económica actual. "Hemos retrocedido enormemente, porque cuando el 9 de diciembre, en medio de aquella plaza maravillosa, nos despedimos del pueblo, la Argentina tenía cosas que había empezado a resolver", dijo.

Y afirmó: "Habíamos logrado desendeudarnos, la deuda era solo el 13% en PBI. No le debíamos nada al FMI: hoy le estamos debiendo u$s57.000 millones y nos quieren convencer de que no tienen nada que ver en todo esto que pasó. Es un horror". En este contexto, Cristina Kirchner pidió saber "quién tiene que pagar esta deuda, quiero que se discuta", y recordó que el gobierno de su esposo canceló la deuda con el FMI con el pago de u$s9000 millones. "Yo quiero saber quién se la llevó, porque quiero pedirle que la pague", desafió.



Cerca del cierre de su presentación, Cristina definió a su gobierno como "el más capitalista. Yo soy mucho más capitalistas que ellos. Conmigo en Argentina había capitalismo y la gente se podía comprar lo que quería. Que no me jodan más con lo del capitalismo. ¡Por Favor! Conmigo había capitalismo".