Mauricio Macri recordó la frase de Cristina Kirchner y le hizo una broma a Vidal: "Hace 40 años sí eras virginal"

El Presidente participó de la reapertura de los talleres ferroviarios en Tolosa y criticó la "falta de inversión" del gobierno "K"

"Hace 40 años no se invertía en la seguridad del tren Roca", dijo el presidente Mauricio Macri este sábado junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la reapertura del taller Tolosa, que estaba cerrado desde 2001.

Pero el mandatario no se limitó a esa afirmación y en tono de campaña aprovechó el momento para lanzar una "chicana" a Cristina Kirchner por las indirectas con las que la exmandataria criticó recientemente a la referente del PRO.



"40 años es mucho tiempo. Yo tenía 20, pero María Eugenia, ahora que está de moda la gente que comenta acerca de sus estados, en ese época seguro era virginal", apuntó en medio de risas y aplausos de la propia Gobernadora.



Todo comenzó en un acto de Cristina Kirchner en Rosario, donde la expresidenta presentaba su libro, "Sinceramente". En medio de su discurso, se quejó del trato que recibía María Eugenia Vidal. Sin mencionarla, habló de "mujeres de 45 años, separadas", a las que, según su criterio, se las "trata como hadas, virginales, angelicales".



La expresidenta se refirió a la suerte de las mujeres de la política con las que "no se meten en su vida privada". Y sostuvo: "A lo mejor son en serio virginales y angelicales".

Días después, al ser consultada sobre esta frase, Vidal no ocultó su malestar. "Me sorprendió. Nunca lo hubiera esperado del discurso de un dirigente político. También me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde. Me dio la sensación de mucha oscuridad", lanzó.



"No es la primera vez que enfrento el machismo en política, que ha venido de hombres y mujeres. Vidal es Heidi, me dijeron en 2015, ahora soy un hada virginal, Vidal es Macri, pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, como si fuese difícil aceptar que una mujer gobierne la provincia más importante de la Argentina", agregó.



Al reinaugurar esta mañana el nuevo taller ferroviario Tolosa, en La Plata, Macri cuestionó la "falta de inversión" en materia ferroviaria y dijo que los usuarios del tren Roca "estuvieron abandonados a su suerte durante 40 años".



"Pero la cosa cambió. Estoy orgulloso de lo que están haciendo. Esta revolución de los trenes no puede parar porque recién empezamos y hay muchísimo por mejorar", dijo Macri, y añadió: "Vamos a seguir mejorando la calidad y el servicio de los pasajeros" que viajan en ferrocarril.



"Hace 40 años no se invertía en la seguridad del tren Roca. En el nuevo Taller Ferroviario Tolosa se va a realizar el mantenimiento y la reparación de los trenes de la línea. Después de estar cerrado desde 2001, hoy vuelve a funcionar", sostuvo Macri al hablar en el acto, en el que hizo referencia a la tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas el 22 de febrero de 2012.



El Presidente estuvo acompañado por la gobernadora MarÍa Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfilia, y el jefe comunal de La Plata, Julio Garro. También en primera fila estaba sentada María Luján Rey, madre de una de las víctimas de Once y actual precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.



Al hacer referencia a la tragedia ferroviaria de Once, el mandatario dijo: "Nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, pudimos haber tenido un hijo, un hermano, un padre en ese tren". "Hubo falta de inversión y de cuidado, de transformar un freno manual en uno automático. No se tuvo prioridad ni en las vías ni en los equipos y muchos años fuimos abandonando muchas cosas, como este taller", expresó.