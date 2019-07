Video: tras la polémica, Scioli se volvió a mostrar con Gisela Berger en Italia

El exgobernador bonaerense y la modelo, que tiene una hija en común, habían asegurado que estaban separados pero fueron vistos y fotografiados en Cerdeña

A principios de año, la modelo Gisela Berger cuestionó el origen del dinero del exgobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y declaró ante la Justicia que el diputado nacional por el kirchnerismo no puede pagar los viajes de los que disfruta y que la obligaba a esconderse cuando estaban juntos.

Pero el fin de semana pasado, la pareja viajó junta en un vuelo de la compañía Air Italy, según publicó Dolores Mitre en su perfil en Twitter:

??"? Ahora Scioli y su novia Gisela Berger en Cerdeña rumbo a Roma en el El aeropuerto de Olbia de Costa Esmeralda ! pic.twitter.com/Lb2RIetLG0 — Dolores Mitre (@DoloresMitre) 14 de julio de 2019

Bergel y Scioli, que tienen una hija en común, habían asegurado que estaban separados pero fueron vistos y fotografiados al ingresar al vuelo 1123 de la empresa italiana, que partió de Cerdeña rumbo a Roma, listos para disfrutar del verano europeo.

??"? Ahora Scioli y su novia Gisela Berger en Cerdeña rumba a Roma en el El aeropuerto de Olbia de Costa Esmeralda ! pic.twitter.com/VYEXxc52Pu — Dolores Mitre (@DoloresMitre) 14 de julio de 2019

Scioli, que pretendía pelear por la presidencia en las elecciones de octubre pero que se bajó de la precandidatura hace unas semanas, fue acusado por su pareja ante la Justicia de acreditar varios viajes a Europa por la necesidad de continuar con un tratamiento por su brazo pero desmintió que en los destinos a los que iba se hiciera atender por especialistas.

Berger aseguró que el exgobernador le pedía que se tapara el rostro con gorros si se encontraban en un lugar conocido donde podía haber fotógrafos. "Yo no entendía porque me pedía que me tape. O sea, voy a un lugar a relajarme no para andar tapándome", declaró entonces la modelo cordobesa.

Consultada a principios de año por su mensaje en redes sociales, en el que se preguntaba de dónde salía el dinero del diputado, Berger dijo: "Es simple, pienso que (Scioli) no lo puede pagar, porque si en otros lugares no hay problema de mostrar dónde estamos, por qué me tengo que tapar ahí y no se puede mostrar".

Berger y Scioli estuvieron juntos durante tres años, según relató la modelo, mientras el exgobernador también se mostraba con su esposa Karina Rabolini, hasta que se separaron el 9 de enero pasado.