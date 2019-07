Denuncian al empresario Mario Cifuentes por lavar "u$s500 millones" de los Kirchner

Jorge Cifuentes denunció que su hermano Mario, empresario petrolero y dueño de la compañía OPS, lavó unos "u$s500 millones" que habrían provenido del kirchnerismo.



"Mi hermano me va a mandar a matar porque lo estoy denunciando. Es un mafioso corrupto. Los negocios de la corrupción los armó para el kircherismo a través del senador Nicolás Fernández (que hacía de secretario de Cristina en el Senado) y con Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner a quien conoce de toda la vida en Caleta Olivia", dijo en una entrevista en Ámerica.



Según Jorge Cifuentes, Mario armó una red de más de 20 empresas en la Argentina, España y Argelia que habrían servido para sacar dinero negro. "Él decía que el dinero era de Néstor y Cristina Kirchner. Pero me consta que parte de ese dinero era de Nicolás Fernández (ex senador). Cuando dejó de ser senador pasó a ser directivo de OPS", dijo el hermano del empresario.



Jorge es el único de los cuatro hermanos que se animó a denunciar a Mario, dueño de la empresa de servicios petroleros OPS y conocido como el otro Lázaro Báez de la Patagonia. Estuvo a su lado desde la niñez, lo consideró "un padre" y fue su mano derecha cuando pasó de heladero a millonario. Jorge trabajó como gerente en OPS la empresa de servicios petroleros que creó su hermano.



En la entrevista reveló que Mario tenía influencia en las provincias de Río Negro y Neuquén. Y Agregó que los supuestos traslados de dinero negro se realizaban en un avión que Cifuentes había adquirido.

"Tenía un avión importante. Ese avión salía, tiene varios despegues de un aeropuerto de acá (San Fernando) en Provincia.Se iba a Uruguay y venía.De San Fernando iba y venía. Qué iba a hacer y qué llevaba, no tengo idea. Pero podía llevar cualquier cosa", agregó.

Según Jorge la supuesta estructura de negocios se descontroló tras la muerte de Kirchner. "Cuando muere, la ex presidenta no tenía idea de los negocios de Néstor. Y esto es real, contado por el entorno de ellos: empezaron a manotear todo, creían que terminaba la joda", cerró.