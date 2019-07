Kicillof le contestó a Pichetto: dijo que no es marxista y explicó su visión económica

El ex ministro de Economía y hoy precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que hoy se manipula para crear "un supuesto veranito"

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, se definió como "peronista" y "keynesiano", y de esa manera se despegó de la ideología comunista, algo que en las últimas semanas le había endilgado el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto.

"Yo soy el candidato del peronismo, del Frente de Todos. Llámenlo como quieran. Soy peronista, queremos apuntar a la producción, al trabajo", aclaró este lunes.

El ex ministro de Economía se despegó de la tradición marxista, al sostener que su pensamiento no parte de "una cuestión unilateralmente clasista".

"Me considero en lo económico más keynesiano, y sobre todo desde una economía pública y peronista, porque (el peronismo) es la síntesis de lo que el país ha representado poner un modelo industrial por encima de un modelo simplemente primarizador y financiero", indicó.

Dijo que, en todo caso, es el Gobierno el que se aparta del capitalismo cuando "rompen las Pymes".

"Eso no es ni siquiera capitalismo. Es capitalismo financiero. Nosotros apostamos a la producción, al trabajo, a la salud y a la educación pública", expresó.

En otro orden, señaló que de cara al 11 de agosto hay encuestas que lo dan por encima de la gobernadora María Eugenia Vidal, otras que dan empate y otras que lo ubican por debajo de la postulante del oficialismo.

De todos modos, aclaró que no se aferra a las encuestas a la hora de llevar adelante la campaña, y que es el Gobierno el que utiliza ese tipo de instrumentos como "elementos de manipulación" de la opinión pública.

"Hay una intención de plantear como una realidad algo que funciona como un sondeo, para instalar ideas", lamentó.

"Hay un despliegue para la manipulación, para la ingeniería social, para la creación de odio, de impresiones sobre un supuesto veranito", sostuvo Kicillof, que no cree en las versiones sobre un supuesto repunte de la actividad económica.

De hecho, cuestionó a Vidal por decir que no se están perdiendo fuentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires.

"El desempleo juvenil en los grandes centros urbanos es altísimo, no veo ningún veranito sino una caída de consumo peor que la que existe a nivel nacional", planteó el dirigente kirchnerista.

"Que Vidal se baje del helicóptero y vea con sus propios ojos como están echando gente en la provincia", agregó.

La campaña de Pichetto

El senador nacional Miguel Ángel Pichetto reiteró este lunes que tuvo "un componente claramente marxista" la gestión al frente del Ministerio de Economía del precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente con Todos Axel Kicillof.

"Su gestión en el proceso económico de los últimos cuatro años (del gobierno de Cristina kirchner) tuvo un neto corte intervencionista estatal con una economía muy rígida, propia de antes de la caída del muro en algunos países socialistas", manifestó Pichetto.

El legislador señaló que "hubo intervención con el cepo e intervención con control de importaciones, por lo que fue una economía cerrada y esto define un perfil ideológico".

La semana pasada Pichetto, en declaraciones públicas, había asegurado que el peronismo en la provincia de Buenos Aires llevaba como candidato a un hombre (Axel Kicillof) que tuvo orígenes en el Partido Comunista.

"No lo agravié, no lo insulté, ni le dije que era un delincuente, solo describí un pensamiento y una acción de economía que sostuvo durante el gobierno de la ex presidente (Cristina Kirchner)", expresó Pichetto.

El candidato a vicepresidente del oficialismo sostuvo que el ex ministro "aplicó una política económica dirigista, fuertemente intervencionista por parte del Estado, y esto tiene un componente claramente marxista desde el punto de vista de la cosmovisión del mundo y los implementos que utilizó para administrar la economía".