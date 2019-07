Grabois evaluó la designación de Lammens: "Lo eligieron por cómo se viste, no por cómo piensa"

El dirigente social intentó incorporar a las listas a más dirigentes, pero advirtió que no lo logró porque "no hay lugar para los pobres"

El dirigente social Juan Grabois no estuvo muy conforme con el cierre de listas del Frente de Todos ya que, si bien hay varios de sus rerepresentantes del Frente Patria Grande, el que él representa, no están ubicados en las mejores posiciones.

En este escenario, se refirió en contra de Matías Lammnes, quien es el precandidato a jefe de Gobierno por la alianza que tiene la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Al respecto, sijo: "A Lammnes lo eligieron por cómo se viste, no por cómo piensa".

En una entrevista en la Revista Crisis, indicó que "Lammens me cae bien, me parece que tiene un montón de virtudes... pero si es candidato es porque ‘da nuevo’ y estéticamente se parece a ‘ellos’. Lo dice él mismo: ‘Nos vestimos como ellos, hablamos como ellos, pero pensamos distinto’. Bueno, yo te digo lo siguiente: lo eligieron por cómo se viste y por cómo habla, no por cómo piensa".

También contó que intentó incorporar a las listas a más dirigentes, pero que no pudo. "(En ese momento) Me empiezo a desesperar mal, porque finalmente era como sospechábamos, no hay lugar para los pobres en las listas".

El referente de la CTEP dijo que "desde el principio propuse incorporar alguna forma de representación política de los sujetos, aunque imperfecta o indirecta, pero había que intentarlo. ¿Y cuáles son los sujetos que nosotros queremos representar? Las pibas y el pueblo pobre organizado. Hubo cierto consenso en ese sentido, pero a la hora de los bifes aparecieron los equívocos, errores de comunicación, hasta que llegamos a un casi acuerdo de promover a Itai Hagman, Ofe Fernández, Naty Zaracho y Fede Fagioli".

Además, advirtió: "Hay una lógica de disciplinamiento encubierto, que va adoptando distintos disfraces pero no por ello es menos opresiva. Para mí es mucho mejor ser frontal con las diferencias y los acuerdos, en todo caso negociar fórmulas intermedias cuando aparecen disensos, que hacerse el boludo ocultando las contradicciones y luego aplicar mecanismos de manipulación".