Malena Galmarini desligó a Cristina Kirchner del robo a su casa en 2013: "Lo hablé y me quedé tranquila"

La precandidata a diputados bonaerenses del Frente de Todos señaló que sí hubo otros funcionarios involucrados y adelantó que no declinará en el reclamo

Malena Galmarini, que encabeza la lista a diputados bonaerenses del Frente de Todos, reconoció que la expresidenta Cristina Kirchner podría no haber estado "involucrada personalmente" en el robo que sufrió años atrás en su casa junto a su esposo, Sergio Massa.

Si bien el líder del Frente Renovador sostuvo en varias ocasiones que este hecho tuvo una intencionalidad política, ahora su pareja explicó que no le consta que la actual candidata de su espacio a vicepresidenta haya tenido algo que ver en ese delito.

"Yo dije que no tenía probado que Cristina estuviera involucrada, pero si que había otros funcionarios que estaban involucrados y que yo en eso no iba a declinar porque si nosotros íbamos a volver a hacer campaña para ser gobierno, eso no puede volver a suceder", detalló.

"Lo hablé y me quedé tranquila de que Cristina no estuvo involucrada", agregó.

En diálogo con AM 750, Galmarini resaltó que este episodio en particular ocurrió durante la administración kirchnerista, pero aclaró que "no dejaron de suceder" cosas similares "durante el gobierno de Mauricio Macri".

El robo a la casa de la familia de Massa ocurrió el 20 de julio de 2013, pocos días antes de que el entonces intendente de Tigre se enfrentara y le ganara en las elecciones legislativas al Frente para la Victoria.

Por este hecho fue detenido Alcides Díaz Gorgonio, que trabajaba como agente de inteligencia de Gendarmería Nacional y fue encontrado culpable de haber liderado el asalto a la propiedad.

Galmarini, ahora aliada del kirchnerismo, explicó que tuvo "la oportunidad de charlarlo con alguien muy importante" del espacio que lidera la ex mandataria nacional.

"Fui clara y dije necesito tener una explicación de esto . Me aseguraron que no tuvo intencionalidad política y que no hubo una orden (para que se efectuara el robo). También me dijeron que Cristina no estuvo involucrada personalmente", señaló.