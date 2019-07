Jubilaciones: Alberto Fernández propone modificar la actual fórmula de movilidad

En el marco de una presentación en Lomas de Zamora, el Frente para Todos salió a buscar el voto de los jubilados. Allí, Alberto Fernández adelantó que si llegaba al Gobierno, impulsará la modificación de la actual fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017.



El diagnóstico del precandidato a Presidente es que la actual fórmula "fracasó en preservar el poder adquisitivo de 18 millones de jubilados y demás beneficiarios de las prestaciones sociales". Así, según informa Clarin, propone reemplazar la actual fórmula por otra -elaborada por el equipo del ex Ministro de Trabajo, Carlos Tomada- que tome en cuenta, alternativamente, la evolución de la inflación ( IPC del INDEC) y el RIPTE ( salarios de los trabajadores formales).



De ambos indices prevalecerá el que sea más favorable a los jubilados con la condición de que el RIPTE sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. Si no cumple ese requisito, los haberes se ajustan por la inflación, de manera –dicen- de que no pierdan poder adquisitivo.



Actualmente, las jubilaciones y prestaciones sociales se ajustan cada tres meses por un indice que combina un 70% de inflación y 30% de RIPTE con un atraso de 6 meses.

Por ejemplo, en junio (que se extiende a julio y agosto) se aplicaron los indices 70/30 de octubre-diciembre de 2018. En momentos de alta inflación eso perjudica a los beneficiarios, que es lo que vino pasando, quienes recién achicarían la pérdida más adelante si la inflación se desacelera y los salarios se recuperan. A junio pasado, con relación al inicio de la actual fórmula de movilidad, la pérdida punta a punta de los haberes es del 17%.



El otro cambio es que en lugar de aplicarse la movilidad cada tres meses con un rezago de 6 meses la propuesta es mantener la suba trimestral pero en función de la variación del IPC o RIPTE de los 2 meses anteriores.



Otro dato importante es el del empalme entre la fórmula actual y la que la reemplazaría. Al reducir el rezago en la aplicación de los índices, eso significa que de aprobarse, el primer aumento trimestral combinaría dos aumentos: el del anterior trimestre y del anteúltimo Por esa vía, dice Tomada- se recuperaría parte de la pérdida inicial de la anterior fórmula.



Estos cambios se complementarían con un nuevo esquema de reducción de las contribuciones patronales. La propuesta del equipo de Tomada es que la reducción se aplique según el tamaño de las empresas "de modo tal que implique una contribución mínima para los microempresas, otra reducida para las pequeñas y un incremento para las grandes. En paralelo, se restauraría la alícuota que abonaban las grandes empresas de servicios. En lugar del 19,5% en 2020, se restauraría el 21%.