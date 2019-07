Roberto Lavagna: "El oficialismo me pidió, en varias oportunidades, que me baje de la candidatura"

El precandidato presidencial dijo que si bien no conoce casos, hay comentarios de empresarios que ofrecen dinero a cambio de bajar candidaturas

El economista Roberto Lavagna, quien se encuentra en Santa Fe como parte de su campaña como precandidato presidencial por Consenso Federal, dijo que el Gobierno le pidió en más de una oportunidad que se baje de su candidatura.



"Hay jugadas sucias. En la medida en que están relativamente parejos en las encuestas (refiriéndose a Juntos por el Cambio y Frente de Todos), empiezan a hacer cosas que exceden lo estrictamente legal, comienzan a hostigar de un lado y del otro", indicó el : "En el caso mío, el oficialismo me ha pedido expresamente, en varias oportunidades, que me baje de la candidatura".

Y agregó: "No puedo decir que conozca casos, pero hay comentarios de empresarios que ofrecen dinero a cambio de bajar candidaturas no solo a nivel nacional; de listas que de repente se bajan misteriosamente y lo hacen contentos. Eso hace sospechar porque no hay protestas y lo hacen dócilmente".

Estas declaraciones ocurren casi un mes después de que el fiscal Jorge Di Lello diera por cerrada la investigación referida a una información publicada un domingo en el diario Perfil, cuando en su columna de opinión, Jorge Fontevecchia hizo referencia a una supuesta oferta de 8 millones de dólares que el exministro habría recibido para bajarse de su precandidatura presidencial. Algo que el mismo Lavagna desmintió ante el fiscal.



Asimismo, habló sobre Alternativa Federal, el espacio que se había presentado como una tercera vía y en donde estaban Juan Manuel Urtubey (hoy su compañero de fórmula), Sergio Massa, actualmente integrando el Frente de Todos y el senador Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente del oficialismo.



Según el candidato, alguno usaron "esta idea del centro para negociar mejor cómo se ubicaba, eso demoró la construcción. Por eso había una negativa de ir a una interna, ¿qué clase de interna se puede hacer con gente que se está yendo?".



"Uno se preguntaba, si están tan interesados, ¿por qué no hacen la interna entre ellos? Eran tres o cuatro y pudieron haberla hecho. (Pero) nunca tuvieron intención", concluyó.