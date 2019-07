Mauricio Macri consiguió su foto con Juan Schiaretti y cerrará su campaña en Córdoba

La provincia había sido decisiva para la victoria de Cambiemos en 2015. La cena se adelantó para que el Presidente vea el partido de Boca

El presidente Mauricio Macri y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, compartieron este miércoles una cena en un restaurante del centro de la capital provincial, al que asistió la primera dama, Juliana Awada, y donde ambos mostraron públicamente su buena relación.



En su rápido ingreso al restaurante El Papagayo, Macri dijo tener "muy buena relación" con el gobernador, mientras Schiaretti destacó que recibe "a todos los candidatos" a presidente y que si otro lo invita a comer irá porque "es lo que corresponde".



Antes de entrar a la casa de comidas, Schiaretti remarcó que trata "a todos los candidatos de la misma manera" y que estaba invitada también su esposa, la diputada nacional Alejandra Vigo, pero no concurrió porque tiene que realizar actividades en Buenos Aires.



La llegada al lugar fue caótica. El Presidente estuvo rodeado de periodistas y, en un momento, un hombre se le puso cara a cara y lo increpó. "Has vaciado el país", le gritó. Rápidamente, entraron al restaurante y la cuestión no pasó a mayores.

La comida se realizó temprano, ya que luego Macri tenía previsto ver en el hotel donde se aloja el partido entre Boca Juniors y Atlético Paranaense por la Copa Libertadores, trascendió de fuentes políticas citadas por la agencia de noticias Télam.



Schiaretti fue reelecto por otros cuatro años en las elecciones de mayo pasado y no se alineó con ninguna fórmula presidencial para las PASO del 11 de agosto, por lo que fue visitado por los principales candidatos en campaña. El gobernador y el PJ cordobés decidieron ir a las elecciones con boleta corta y dejar en libertad de acción a los electores para que se inclinen por su candidato presidencial favorito.



El mandatario provincial ya recibió al candidato presidencial del peronismo, Alberto Fernández, y al postulante de Consenso Federal, Roberto Lavagna. Todo estos encuentros, sin embargo, fueron formales y en la casa de gobierno cordobesa, a diferencia de la cena con Macri, en pleno centro y a la vista de todos.



La visita de este jueves del jefe de Estado a Córdoba es la número 20 en lo que va de su gestión. La provincia mediterránea fue una de las que más votos otorgó a Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 (más del 70% del total), lo que ayudó a Macri a sacar la diferencia suficiente para ganar el balotaje ante Daniel Scioli. El 7 de agosto, incluso, el mandatario realizará su cierre de campaña en la Plaza de la Música, en el centro de la capital cordobesa.



"Ésta pequeña recuperación que estamos teniendo mes a mes (en alusión a la economía) todavía no les llegó a muchos. Pero se va a ir consolidando cuando despejemos la incertidumbre que hay en el mundo sobre nuestro país. Esa duda es si vamos a volver a atrás o vamos a cruzar el río y abrazar el futuro para siempre", remarcó el mandatario.



Y agregó: "Eso lo vamos a despejar en las PASO, por eso les pido a todos que vayan a votar, que es importante para empezar a mandar el mensaje ya desde ahí, de que los argentinos vamos al futuro. Y así se va a acelerar la recuperación de la Argentina y el crecimiento".